Manca poco al 25 dicembre, giorno in cui si festeggia il Natale. C’è chi ha già comprato tutti i regali per amici e parenti, chi invece ancora deve iniziare da zero. Per chi cerca ancora un regalo per Lei, che sia una madre, una sorella, una zia o una fidanzata, nella gallery le proposte di Cruciani. Zaini, borse e borsellini: ce n’è per tutti i gusti.

Valuta questo articolo