Porsche completa la serie Macan con un modello super sportivo. Il nuovo

Macan GTS viene lanciato con un motore potente, un telaio orientato alle prestazioni, un design caratteristico e un equipaggiamento migliorato. Il motore biturbo V6 da 2,9 litri offre

280 kW (380 CV) ed un aumento di 15 kW (20 CV) rispetto al precedente

modello. In combinazione con il cambio a doppia frizione PDK recentemente adattato e il pacchetto Sport Chrono opzionale, Macan GTS può accelerare da zero a 100 km / h in

4,7 secondi, tre decimi più veloce di prima, con una velocità massima di 261 km / h.

Tra le altre differenze, il nuovo membro della famiglia di SUV compatti Porsche ha aggiunto al proprio nome l’abbreviazione GTS, che sta per “Gran Turismo Sport”, per la sua eccezionale dinamica di guida. Il sistema di controllo Porsche Active Suspension Management (PASM) è stato appositamente progettato. Anche il telaio è stato abbassato di 15 millimetri per una maggiore dinamica laterale. Le sospensioni pneumatiche adattive sono disponibili come optional con abbassamento del telaio di ulteriori 10 millimetri. Combinato con le Ruote RS Spyder Design da 20 pollici ed i freni in ghisa di dimensioni generose (360 x 36 millimetri nella parte anteriore, 330 x 22 millimetri nella parte posteriore), il nuovo Macan GTS colpisce per l’agilità e la reattività di una vera auto sportiva. Come opzione, la decelerazione può essere ulteriormente migliorata mediante il Porsche Surface Coated Brake (PSCB) con rivestimento in carburo di tungsteno o Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Acusticamente, il sistema di scarico sportivo standard specificamente adattato alla GTS accentua il piacere di guida della nuova Macan GTS. Un motore V6 da 2,9 litri è al cuore dell’esperienza sonora. Il layout Turbo centrale, con due turbocompressori disposti nella V interna del motore, consente una risposta particolarmente diretta. La coppia massima di 520 Nm (più 20 Nm) è disponibile in un ampio intervallo da 1.750 a 5.000 giri / min. Il modello Macan più sportivo consuma 9,6 litri di carburante per 100 chilometri secondo NEDC.

Il nuovo Macan GTS sottolinea inoltre esteticamente il suo animo sportivo. Il pacchetto Sport Design standard con nuovo rivestimento anteriore e posteriore e minigonne laterali conferisce alla macchina un aspetto unico. Il grembiule anteriore e la sezione anteriore sono caratterizzati da elementi verniciati neri, una caratteristica distintiva di tutti i modelli Porsche GTS. Anche i fari a LED con Porsche Dynamic Light System (PDLS) e le luci posteriori tridimensionali con barra luminosa a LED sono oscurati. I fari a LED possono può essere ordinati in nero con PDLS Plus. Abbassamento del telaio di 15 millimetri, Ruote da 20 pollici RS Spyder Design in nero lucido satinato, pinze dei freni rosse e le strisce di rivestimento in nero lucido sottolineano ulteriormente tali aspetti. Il il colore nero pone anche gli accenti nella parte posteriore: qui, il diffusore e i terminali di scarico del il sistema di scarico sportivo standard sono verniciati in total black.

Sedili sportivi esclusivi di GTS e materiali premium

Materiali di alta qualità come Alcantara® sui sedili, la console centrale,

i braccioli e i pannelli delle portiere e l’alluminio spazzolato consentono di apprezzare le caratteristiche sportive ed eleganti di Macan GTS per quanto concerne interni. Il volante sportivo multifunzione con bordo del volante in pelle liscia e le palette del cambio sono di serie, così come i sedili sportivi, esclusivi della GTS, con otto posizioni regolazione e rinforzi laterali pronunciati per supporto stabile durante le curve dinamiche. Il rivestimento in pelle GTS in rosso carminio o pastello in Alcantara® e accenti di colore aggiuntivi, il sistema Surround Sound BOSE® e il nuovo vassoio smartphone con funzione di ricarica induttiva sono tra le molte personalizzazioni a disposizione. Il controllo adattivo della velocità di crociera incluso Traffic Jam Assist, Park Assist incluso telecamera posteriore e Surround View, parabrezza riscaldato e ionizzatore anche opzionale per aumentare la sicurezza e il comfort. Il nuovo Macan GTS è ora disponibile per l’ordine. In Germania, i prezzi partono da 77.880 euro IVA inclusa e con attrezzatura specifica per paese.

