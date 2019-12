Diletta Leotta sa come colpire i suoi follower sui social. Bella come il sole, la giornalista siciliana riesce a far breccia nel cuore dei suoi fan con poco, ma quando, oltre al suo sorriso, sfoggia una mise sexy viene inondata da like e commenti. Questa mattina, Diletta ha pubblicato uno scatto sexy che la ritrae in top e pantaloni, con gli slip da uomo, della linea Intimissimi Uomo di cui è testimonial, in bella vista. Non poteva mancare un pallone da calcio, sport che l’ha fatta diventare famosa.

