Overmarine Group, di proprietà della famiglia Balducci, nel settore dagli anni ‘50, è un’azienda con alle spalle più di 300 imbarcazioni in acqua, di cui più di 100 oltre i 30 metri, e Mangusta è un marchio riconosciuto ed apprezzato a livello internazionale, in continua evoluzione stilistica e tecnologica.

Il Gruppo apre l’anno nautico 2019/2020 con la vendita di ben 5 navi. Un’ottima partenza che vede coinvolta l’intera gamma di prodotti Mangusta. Le vendite sono infatti ripartite tra modelli di tutte e tre le linee attuali: i fast displacement Mangusta GranSport, imbarcazioni eleganti che combinano velocità, elevate autonomie e comfort, le navi dislocanti a lunga percorrenza Mangusta Oceano, ed i Mangusta Maxi Open veloci e sportivi della tradizione.

In dettaglio sono stati venduti: un 45 ed un 54 metri della serie Mangusta GranSport, un 43 ed il 50 metri della serie Mangusta Oceano ed un Maxi Open, il Mangusta 110. Questo successo è il risultato della credibilità del brand e della concretezza del prodotto, ma anche del lavoro di un team affiatato che riesce a dare forma ai desideri degli Armatori.

Il cliente che entra a far parte del mondo Mangusta apprezza indubbiamente la nave per la sua bellezza, qualità e affidabilità, ma sente anche di essere parte di una famiglia, in cui viene ascoltato, coinvolto in ogni fase della costruzione, e dove tutti lavorano per rendere concreto il suo sogno. Una famiglia in cui si riconosce. Un’esperienza incomparabile, unica.

