Nuovo GLA compie un passo in avanti sul terreno della sicurezza con i suoi sistemi di assistenza alla guida che aiutano attivamente il conducente. Il pacchetto sistemi di assistenza alla guida è stato ampliato e adesso comprende, per esempio, la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che si avvicinano e l’avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali. GLA è in grado di reagire quando non lo fa il guidatore. Il sistema di assistenza alla frenata attivo interviene in molte situazioni con una frenata autonoma per scongiurare una collisione o mitigarne la gravità. Fino a circa 60 km/h il sistema frena per evitare anche veicoli fermi o pedoni che stanno attraversando. A seconda della situazione, fino a 50 km/h di velocità può addirittura evitare collisioni. Nuovo GLA arriverà nelle Concessionarie europee nella primavera 2020.

Con i potenti ed efficienti motori a quattro cilindri, i sistemi di assistenza di ultima generazione che aiutano attivamente il guidatore, l’intuitivo sistema di Infotainment MBUX e la gestione comfort dei programmi ENERGIZING, Nuovo GLA possiede tutti i punti di forza dell’attuale generazione di compatte Mercedes-Benz.

“Con l’introduzione del nuovo GLA abbiamo completato il rinnovamento della nostra gamma di compatte”, ha dichiarato Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars. “La grande richiesta registrata dai nostri SUV ci dimostra che qui abbiamo il modello giusto per tutti i nostri Clienti. Per venire incontro ai loro desideri, la gamma comprende anche GLB e GLA, due fuoristrada che si completano perfettamente: GLB è il rappresentante più funzionale e spazioso della nostra famiglia di compatte, mentre Nuovo GLA si posiziona come SUV sportivo per i Clienti orientati al lifestyle.”

“Il nuovo GLA crea la sinergia perfetta tra bellezza autentica e robustezza offroad”, ha dichiarato Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler Group. “Con questo modello proiettiamo l’agilità del SUV nel futuro di un lusso moderno.”

Il nuovo GLA sarà lanciato in Europa nella primavera 2020. Negli Stati Uniti e in Cina arriverà nelle Concessionarie a inizio estate 2020 o poco dopo. Secondo le aspettative di Mercedes-Benz, proprio questa presenza internazionale permetterà a Nuovo GLA di diventare lungo il suo intero ciclo di produzione uno dei più popolari modelli compatti del marchio, incalzando da vicino Classe A. Con un C x a partire da 0,28, GLA dimostra di avere un’ottima resistenza aerodinamica.

GLA coniuga le doti migliori dei due segmenti campioni di vendite: compatte e SUV. I SUV sono un pilastro portante della gamma di prodotti firmati Mercedes-Benz e sono ormai il segmento della Casa che registra i maggiori volumi di vendita. Finora nel mondo sono più di sei milioni e mezzo i Clienti che hanno acquistato un SUV della gamma Mercedes-Benz. GLA è prodotto a Rastatt (Germania), a Hambach (Francia) e a Pechino (Cina) per il mercato locale.

Sportivo e sicuro di sé: il design degli esterni

GLA è un’auto di proporzioni importanti, caratterizzate da sbalzi corti davanti e dietro. Dal montante anteriore il frontale confluisce fluido nella parte superiore, che si presenta compatta. I powerdome accennati sul cofano motore sottolineano il portamento orgoglioso al pari dei cerchi da 20 pollici a filo con i passaruota. La forma pulita, che abbina linee ridotte e superfici marcate, è espressione di sportività superiore e modernità. Sono tratti tipici di GLA le spalle poderose della carrozzeria e la linea in stile coupé dei finestrini. La sagoma laterale si presenta elegante e sportiva e crea un interessante gioco di luci e ombre.

La mascherina del radiatore ripropone le aperture di altri modelli SUV Mercedes-Benz e dispone di una lamella e di una Stella centrale. Secondo la tradizione del marchio, i fari rivelano al loro interno alta qualità e grande cura per i dettagli e la precisione.

Sia la vista laterale sia quella posteriore sono dominate dalle spalle muscolose della vettura. Le porte si estendono in basso fino a coprire i longheroni. A beneficiarne non è soltanto il comfort di accesso, ma anche la pulizia dei vani delle porte (e con loro dei pantaloni) e la protezione anti-crash negli impatti laterali. I cladding protettivi continui definiscono le proporzioni e sottolineano il carattere offroad al pari della protezione paracolpi anteriore e posteriore.

Le luci posteriori sono sdoppiate, con gli elementi riflettenti separati e integrati nel paraurti. Si ottiene così una maggiore apertura del vano di carico che facilita la sistemazione dei bagagli. Visivamente, questa configurazione sottolinea la larghezza della coda. A seconda della versione di equipaggiamento sono disponibili anche altri dettagli a richiesta pensati per incrementare la funzionalità, come i mancorrenti integrati e la protezione cromata del bordo di carico.

Moderni e raffinati: gli interni

La plancia portastrumenti è composta da un unico corpo di base, da cui pare sia stata “tagliata via” una fetta nella zona del conducente e in quella del passeggero anteriore. La sezione rientrante di fronte al guidatore alloggia l’unità indipendente degli schermi, offerta in tre configurazioni: la prima prevede due display da 7 pollici (17,78 cm), la seconda un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici (26 cm) e la terza una variante widescreen con due display da 10,25 pollici. Nella rientranza del lato passeggero si trova invece un elemento decorativo.

Le bocchette di ventilazione, cinque in tutto, si ispirano al mondo dell’aviazione con i loro eleganti diffusori che ricordano le turbine di un aereo. Il pannello centrale della porta confluisce nel bracciolo senza linee di giunzione. La maniglia apriporta e chiudiporta ha un profilo tubolare e si sviluppa in orizzontale.

La dotazione di serie include l’intuitivo sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience). La configurazione di MBUX può essere personalizzata con diverse opzioni. I principali vantaggi di questo sistema sono il potente calcolatore, gli schermi e la grafica brillanti, la visualizzazione personalizzabile, il display head-up a colori, la navigazione con Realtà Aumentata, il software con funzione di autoapprendimento e le azioni vocali attivabili con la parola chiave “Hey Mercedes”.