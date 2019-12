Gianni Gori presidente della holding Graziella è felice di comunicare l’apertura dei nuovi flagship-store Graziella&Braccialini a Dubai e a Paju City in Korea del Sud, aumentando così la rete commerciale che si sviluppa in oltre 40 paesi. Le boutique del brand infatti sono ad oggi nelle location più esclusive del mondo tra le altre a Parigi, Firenze, Roma, Dubai, Mosca, San Pietroburgo, Seul e Palma di Maiorca.

Strategica è la nuova location scelta a Dubai, la Bluewaters Island, un’isola artificiale nel cuore del golfo diventata la più recente e iconica destinazione degli Emirati Arabi che ospita la ruota panoramica più grande del mondo. Lo store è di circa 90mq disposti su un unico livello in una delle vie principali dello shopping e vanta ampie vetrate che donano grande luminosità allo spazio per esaltarne il design unico e attuale, rispecchiando il nuovo concept della Maison toscana e innalzando la percezione del brand nel mondo.

La boutique si aggiunge al primo monomarca situato nel più importante centro commerciale della città, il Dubai Mall. Sempre a Novembre Graziella&Braccialini apre un altro modernissimo monomarca in Korea del Sud, precisamente nella città di Paju. Situata a nord di Seoul, Paju ospita la Heyri Art Valley, la più grande comunità artistica koreana costruita da pittori, scrittori e tante personalità creative.

Il negozio si sviluppa su una superficie di 100mq in un unico piano, luminoso grazie alla doppia esposizione degli spazi e alle luci interne che celebrano la semplicità e la modernità dell’estetica per puntare i riflettori sui prodotti unici del brand.

Sottolinea Gianni Gori parlando di questo momento strategico “Le aperture di negozi monomarca Graziella&Braccialini sono ormai una tangibile testimonianza della presenza del marchio e del grande impegno che l’azienda dedica allo sviluppo a livello internazionale. Da sempre inconfondibile, lo stile Graziella&Braccialini, si distingue oggi più che mai per la sua originalità, ironicità e femminilità. Questi valori sono insiti nel brand e vengono tradotti attraverso le collezioni rappresentative del Made in Italy per eccellenza. Graziella&Braccialini rappresenta un universo contemporaneo ed eclettico amato in tutto il mondo. “

