Nuova MINI Cooper SE: il primo modello Full Electric del brand britannico [FOTO e VIDEO]

Nella commedia poliziesca, tre classiche Mini Cooper sono le protagoniste principali – insieme all’attore britannico Michael Caine – della fuga dopo uno spettacolare furto d’oro. Il clou del film è un inseguimento selvaggio attraverso Torino, che porta al tetto del palazzo del Lingotto. Nell’edizione di Hollywood del 2003, “The Italian Job” è stato spostato a Los Angeles. Tre moderne MINI sono state usate per trasportare il bottino e una fuga mozzafiato è stata, ancora una volta, parte fondamentale della sceneggiatura.

Nel 2019, il colpo dei ladri d’oro diventa “The E-talian Job”. Localmente priva di emissioni e quasi totalmente silenziosa, la MINI Elettrica scappa dal traffico quotidiano per rifugiarsi e scoprire il luogo perfetto per divertirsi alla guida nel centro della città di Torino. Il suo motore elettrico da 135 kW / 184 CV è un vero thriller con la sua potenza spontanea. La batteria situata in profondità nel sottoscocca sposta notevolmente il baricentro del veicolo. L’allestimento delle sospensioni contribuisce inoltre a garantire il tipico go-kart feeling MINI e non solo sul tetto del famoso edificio del Lingotto.

La Nuova MINI Cooper SE accelera da 0 a 60 km / h in 3,9 secondi e da 0 a 100 km / h in 7,3 secondi. Oltre alle sue agili caratteristiche di maneggevolezza, le sue caratteristiche inconfondibili includono una vasta gamma di equipaggiamenti standard, display e elementi di controllo specifici per modello, nonché il recupero dell’energia del freno a due stadi che può essere configurato mediante un interruttore a levetta. Con un’autonomia compresa tra 235 e 270 chilometri, la Nuova MINI Cooper SE è ideale anche non solo per la mobilità urbana sostenibile, ma anche per le pause dalla vita quotidiana.