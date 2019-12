La nuova Audi e-tron Sportback scende in pista: l’eleganza di una coupé, l’efficienza di un’auto elettrica [GALLERY]

alla potenza e alle modalità di pagamento. La gamma dei servizi connect include l’assistente vocale Amazon Alexa, basato sul cloud: è integrato nel sistema di comando MMI e consente al conducente di accedere alle molteplici funzionalità e ai medesimi servizi disponibili da casa o attraverso i dispositivi abilitati. L’App gratuita myAudi collega lo smartphone del Cliente alla vettura e permette di gestire molteplici operazioni da remoto.

S line edition: cerchi in lega da 20” e look sportivo

La variante S line edition sottolinea il DNA sportivo di Audi e-tron Sportback. Di serie, adotta cerchi in lega da 20 pollici e sospensioni pneumatiche adattive dalla taratura specifica. Alle estremità del paraurti anteriore, dal profilo più pronunciato rispetto allo standard, spiccano prese d’aria ancora più generose che migliorano la pulizia dei flussi e, prolungandosi sino alla base dei proiettori, contribuiscono a un look particolarmente dinamico. Il logo S line caratterizza la griglia del single frame, mentre i battitacco illuminati in alluminio sono contraddistinti dal logo S. Nella zona posteriore, lo spoiler di serie e l’estrattore a tutta larghezza contribuiscono alla raffinata aerodinamica. Le modanature ai passaruota, le longarine sottoporta, i paraurti e gli specchietti retrovisivi esterni sono in tinta con la carrozzeria. Audi e-tron Sportback nella variante S line edition con specchietti retrovisivi esterni virtuali può contare su di un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,25; un valore di riferimento, migliore persino rispetto alla “sorella” Audi e-tron.

Che si debba parcheggiare, viaggiare in città o affrontare lunghi tragitti, Audi e-tron Sportback supporta il conducente in ogni frangente. I sistemi Audi pre sense basic e Audi pre sense front sono di serie. Il Pacchetto assistenza City include il sistema di assistenza agli incroci, l’assistente al traffico trasversale posteriore, l’avvertimento al cambio di corsia e l’avviso di uscita. L’Audi pre sense 360° avvisa in caso di veicoli che si avvicinano lateralmente. La tecnologia principale inclusa nel Pacchetto assistenza Tour consiste nel sistema di assistenza alla guida adattivo, in grado di regolare le dinamiche longitudinali e trasversali dell’auto nell’intero range di velocità. In abbinamento al predictive efficiency assistant, Audi e-tron Sportback decelera e accelera in modo predittivo e, analizzando il traffico circostante e l’andamento del percorso grazie ai sensori radar, alle immagini delle telecamere, ai dati della navigazione e alle informazioni Car-to-X, adatta l’andatura prima delle curve, durante le svolte e nelle rotatorie. Il sistema adotta uno stile di guida adeguato al programma di marcia selezionato, da efficiente a sportivo, e sfrutta le possibilità offerte dal recupero di energia.

Audi e-tron Sportback 55 quattro: da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi

Audi e-tron Sportback adotta due motori elettrici asincroni, uno in corrispondenza di ciascun assale, assistiti da un’elettronica di potenza. Nel caso della versione 55 quattro erogano complessivamente 360 CV e 561 Nm di coppia. Valori che consentono al SUV coupé Audi di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, raggiungendo la velocità massima di 200 km/h (autolimitata). Se il conducente passa dalla posizione di marcia D a S e preme a fondo il pedale dell’acceleratore, si attiva la modalità Boost, disponibile per otto secondi durante i quali il powertrain eroga complessivamente 408 CV e 664 Nm di coppia. Audi e-tron Sportback 55 quattro scatta così da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Le elevate performance in termini di trazione e dinamica di marcia sono assicurate da una nuova generazione quattro: la trazione integrale elettrica. Questa regola permanentemente e in modo completamente variabile la ripartizione della coppia fra gli assali. Il comportamento di Audi e-tron Sportback viene armonizzato ai differenti tipi di terreno grazie al controllo della dinamica di marcia Audi drive select, di serie. È possibile spaziare attraverso sette profili. A seconda del programma selezionato, la vettura privilegia il comfort, l’efficienza o la sportività, armonizzando la taratura delle sospensioni pneumatiche adattive adaptive air suspension (di serie). In funzione della velocità e dello stile al volante, l’altezza da terra di Audi e-tron Sportback varia di un massimo di 76 mm.

Frenata “elettrica” con decelerazioni sino a 0,3 g e one-pedal feeling

La batteria di Audi e-tron Sportback 55 quattro accumula 95 kWh di energia elettrica, dei quali 86,5 kWh effettivamente fruibili, a una tensione nominale di 396 Volt. Nel ciclo WLTP, l’autonomia del SUV coupé arriva a 446 km con una carica completa. Un risultato cui concorre il raffinato sistema di recupero, attivo sia in frenata – con decelerazioni sino a 0,3 g, vale a dire nel 90% dei casi, il SUV dei quattro anelli recupera energia grazie ai soli motori elettrici che agiscono da alternatori – sia nelle fasi di rilascio, durante le quali il conducente può impostare il recupero in base a tre livelli, selezionabili mediante i bilancieri al volante così da favorire il cosiddetto “one-pedal feeling”. Alla generosa autonomia contribuiscono ulteriori soluzioni tecniche raffinate quali la riduzione delle perdite d’energia concentrate negli istanti in cui le pastiglie dei freni meccanici sfiorano i dischi, il disaccoppiamento pressoché totale del motore anteriore durante la marcia in condizioni normali e l’ottimizzazione dei flussi del liquido di raffreddamento, così che la pompa dedicata necessiti di una potenza contenuta. Affinamenti condivisi da tutti gli esemplari di nuova produzione della “sorella” Audi e-tron 55 quattro, il cui listino, immutato nel prezzo d’attacco, parte da 85.100 euro a fronte di un’autonomia che raggiunge i 436 chilometri nel ciclo WLTP. 25 chilometri in più rispetto alla vettura originale.