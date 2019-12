Dal connubio tra avanguardia digitale e craftmanship innovativa nasce un’inedita collaborazione: ClioMakeUp e Nove25 lanciano Love25 Collection, una preziosa ed esclusiva collezione in argento sterling 925. I due giovani brand, nati entrambi nei ’00, sono riusciti, in pochi anni, ad imporsi nel proprio settore di riferimento, distinguendosi come storie di successo del Made in Italy contemporaneo. Lo stile underground e la maestria artigianale di Nove25 interpretano l’universo stiloso e colorato di ClioMakeUp con una collezione che racconta l’estetica del brand della nota make-up artist Clio Zammatteo, tramite cura per il dettaglio e attenzione per la dimensione qualitativa del prodotto, valori, questi ultimi, distintivi della mission aziendale di entrambi i marchi.

Il sapiente utilizzo della materia prima e lo slancio creativo di Nove25 si uniscono alla forza comunicativa del potente immaginario ClioMakeUp: il risultato di questa unione è “Love25”, una collezione dal gusto emoticon, cute, contemporaneo con accenti pop rappresentativi dell’anima social di ClioMakeUp. Da oggi disponibile su ClioMakeUpShop e negli store fisici Nove25, Love25 Collection by Nove25 feat. ClioMakeUp è composta da 9 inedite creazioni: tre modelli di bracciali, tre modelli di collane pendente e tre modelli di orecchini. Protagoniste assolute le icone dei prodotti beauty a marchio ClioMakeUp, riconosciute dalle beauty lover di tutta Italia come emblemi dello stile unico del giovane indie brand cosmetico fondato nel 2008 dall’amatissima Clio. La galvanica in oro rosa, la fine maglia diamantata, i dettagli in smalto color corallo impreziosiscono un prodotto altamente qualitativo, 100% Made in Italy.

Clio Zammatteo, co-founder di ClioMakeUp: “Sono sempre stata una grande amante degli accessori, e per gusto personale prediligo gioielli creativi e dal design originale. Quando abbiamo deciso di realizzare questa collezione insieme ai ragazzi di Nove25 ho voluto che la passione e la cura che infondo in tutto quello che faccio trasparissero. Ecco perché abbiamo deciso di chiamare il frutto del nostro lavoro congiunto “Love25”: come per i prodotti della mia linea cosmetica, anche per questi gioielli l’ingrediente principale è l’amore”.

Roberto Dibenedetto, Fondatore di Nove25: “Ci ha condotto a questa collaborazione la curiosità di esplorare un mondo prettamente femminile, nel rispetto dell’attenzione al dettaglio ed alla qualità che Nove25 e ClioMakeUp infondono sempre nelle loro creazioni. I gioielli Love25 esprimono al meglio passione e cura artigianale attraverso la smaltatura fatta a mano e la forgiatura delle forme tipiche dell’universo di Clio”.

Valuta questo articolo