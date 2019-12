Nautic – Salon Nautique de Paris: Lomac presente con dieci barche e una première [GALLERY]

Nautic – Salon Nautique de Paris: Lomac sarà presente in terra francese presentando dieci barche e una première

Lomac, azienda di Paolo e Fabrizio Lo Manto, per la quale la Francia rappresenta il primo mercato assoluto, non poteva certo mancare al Salone Internazionale di Parigi dove esporrà, dal 7 al 15 dicembre, dieci dei suoi modelli di punta e un’esclusiva e importante novità, dedicata agli appassionati di pesca subacquea ma perfetta anche per la famiglia.

Il Nautic – Salon Nautique de Paris, che ogni anno riunisce numerosi protagonisti dell’industria nautica diventando il più grande porto coperto della Francia, ospiterà anche quest’anno Lomac, molto apprezzata e conosciuta in questa zona

L’azienda leader di settore nella costruzione e nella commercializzazione d’imbarcazioni pneumatiche approfitterà del salone parigino per esporre per la prima volta a una fiera nautica il 540 IN Spearfishing, dopo una prima presentazione all’Eudi Show di Bologna 2019.

Modello pensato per la pesca subacquea, il 540 è stato progettato dall’azienda milanese per il famoso Marco Bardi, uno tra i pochi atleti che ha fatto la storia della Pesca in Apnea Agonistica e, dopo tredici anni nella Nazionale di Subacquea e un palmares di risultati di tutto rispetto, ha intrapreso la carriera di Direttore Tecnico della Nazionale Azzurra in due edizioni dei Mondiali.

Il 540 IN Spearfishing è stato dunque pensato come un battello adatto alla pesca sportiva, per cui è dotato di numerosi scomparti utili e funzionali che possano contenere tutte le attrezzature necessarie alla pratica di questo sport (come fucili e piombi). Si presenta come il mezzo ideale per un pescatore subacqueo che voglia passare una giornata assieme alla famiglia, alternando momenti di relax ad altri di attività sportiva. Accanto a questo modello ─ di cui è stato anche realizzato un video molto emozionante assieme al famoso surfista e pluricampione Alessandro Marcianò ─ ci saranno altri dieci esemplari, a conferma della variegata gamma firmata Lomac.

Il Gran Turismo 12.0 e il Gran Turismo 10.5 sono i modelli pensati principalmente per la navigazione in famiglia, arricchiti da diverse funzionalità in rada. Adrenalina, la gamma pensata per chi va alla ricerca di emozioni forti, sarà rappresentata da Adrenalina 10.5 (9,07 metri di lunghezza fuoritutto) e Adrenalina 8.5 (8,49 metri fuoritutto). Della gamma IN ci saranno ben quattro modelli: 850 IN – ammiraglia della gamma presentata in première mondiale a Genova e dedicata alle famiglie ma con prestazioni importanti ─ 790 IN, 710 IN, e, per finire, 600 IN. 430 CLUB appartiene alla serie pensata per garantire a chi naviga per lavoro il massimo della affidabilità e delle prestazioni, mentre 300 LX fa parte del gruppo di modelli nati come tender ma ideali anche per il piccolo diporto costiero o le acque interne.

