Al termine di una stagione complicata, ricca di difficoltà, Valentino Rossi si gode finalmente un po’ di relax. Il Dottore, dopo la vittoria alla 100 km dei Campioni, lo scambio in pista a Valencia con Lewis Hamilton e la splendida avventura alla 12 Ore del Golfo è volato al caldo per trascorrere delle meritatissime vacanze in compagnia della sua Francesca Sofia Novello e dei suoi amici più stretti.

E’ stata proprio la dolce metà del nove volte campione del mondo ad aggiornare tutti i fan sulle vacanze al caldo col suo Valentino e, oggi, sono arrivati gli auguri speciali di una “buona Vigilia di Natale“. Dopo aver postato un pupazzi di ‘neve’ alternativo, fatto con la sabbia, la modella italiana ha postato una foto in compagnia di Valentino Rossi, augurando a tutti i fan un “Buon Natale”.

