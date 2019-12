Triumph Motorcycles è lieta di comunicare il lancio dell’innovativo My Triumph Connectivity System per i modelli Scrambler 1200 XC ed XE, Rocket 3 R e GT:

• A partire dal 16 Dicembre, è disponibile nelle Concessionarie Triumph il nuovo

sistema di comunicazione My Triumph Connectivity System, per equipaggiare

le affascinanti Scrambler 1200 o le esuberanti Rocket 3.

• Il pacchetto My Triumph Connectivity System include: o L’accessorio My Triumph Connectivity Module, o Il software per il My Triumph Connectivity Module, o Il software per aggiornare le funzionalità del quadro strumenti TFT

• Il prezzo IVA inclusa è di € 241,00 oltre ai costi di installazione

• Tempo di installazione previsto di 60 minuti comprensivi di montaggio e

aggiornamento software

Triumph Motorcycles presenta anche la nuova ‘My Triumph’ app:

• Disponibile a partire dal 16 Dicembre, la nuova applicazione ‘My Triumph’ sarà

scaricabile gratuitamente per smartphone con sistemi operativi AndroidTM e

iOSTM.

• Le principali funzionalità della nuova app ‘My Triumph’ sono:

o Salvataggio dell’itinerario e visualizzazione dei principali parametri del

percorso effettuato, con possibilità di condivisione con i propri amici.

o Navigazione a frecce, sulla base dei dati Google, tramite il dashboard

TFT e il pacchetto di comunicazione My Triumph Connectivity System.

o Monitoraggio dei principali parametri della moto, quali contachilometri,

consumo medio, distanza/tempo previsto dal prossimo intervento di

manutenzione programmato (il tutto tramite il My Triumph Connectivity

System).

IL NUOVO MY Triumph TFT CONNECTIVITY SYSTEM

Triumph Motorcycles presenta un sistema di nuova generazione dedicato alla connettività in

moto, progettato per offrire un piacere di guida superiore in modo intuitivo, semplice e sicuro. Il nuovo My Triumph Connectivity System è disponibile attualmente per i modelli Scrambler 1200 XC, Scrambler 1200 XE, Rocket 3 R e Rocket 3 GT.

• Il nuovo My Triumph Connectivity System integra:

o Il primo controllo dedicato alle action-cam ‘GoPro’ nel mondo delle motociclette

o La navigazione turn-by-turn operata tramite Google

– la prima partnership di Google con un produttore di motociclette premium

o L’utilizzo dello smartphone per effettuare/ricevere chiamate e ascoltare musica

o Un pacchetto unico nel panorama competitivo per arricchire ogni momento di guida

• Interfaccia operativa semplice e intuitiva:

o Tutte le funzioni si attivano installando l’accessorio My Triumph Connectivity

Module

o Tutte le funzioni vengono visualizzate sul moderno display TFT montato sulla moto

o Navigazione a frecce turn-by-turn gestita tramite l’app gratuita ‘My Triumph’,

disponibile per smartphone con sistemi operativi AndroidTM e iOSTM

Sarà sufficiente recarsi presso la propria Concessionaria Triumph per richiedere il montaggio del sistema di connettività e l’aggiornamento del software.

UN PACCHETTO DI FUNZIONI LEADER NEL MONDO DELLE DUE RUOTE

Per la prima volta nel mondo delle moto, completa integrazione con le action-cam GoPro.

Ogni motociclista potrà catturare ogni singolo istante di guida in sella alla propria Triumph

semplicemente connettendo la propria GoPro al dashboard TFT, attraverso il quale sarà

possibile controllare la camera e gestirne le principali funzionalità (ricorrendo ai comandi

posizionati sul blocchetto sinistro). Il display TFT utilizza una grafica intuitiva per rendere accessibili i principali comandi, e visualizza lo stato della camera, tra cui la modalità operativa selezionata, avvio e stop della registrazione, scatto di una fotografia e livello della batteria.

Il sistema è compatibile con le camere GoPro HERO 5 e SESSION 5 e successive release. Il primo modulo di navigazione turn-by-turn Triumph realizzato in collaborazione con Google e disponibile tramite la app ‘My Triumph’. Realizzato grazie alla prima partnership di Google con un brand motociclistico di livello premium, il sistema di navigazione prevede una grafica turn-by-turn tramite frecce e richiede l’installazione da parte di un Concessionario Triumph del “My Triumph Connectivity System”. Consente di mettersi in connessione con milioni di destinazioni e realtà commerciali, e di pianificare fino a 21 destinazioni intermedie per il proprio viaggio. Una volta impostata la destinazione tramite l’applicazione ‘My Triumph’, le indicazioni di navigazione vengono visualizzate sul quadro strumenti attraverso una grafica altamente leggibile e chiara.

Ascolto musica e utilizzo cellulare

Una volta installato sulla moto il My Triumph Connectivity Module, il motociclista potrà effettuare un semplice pairing del proprio smartphone e dei propri auricolari Bluetooth al quadro strumenti TFT. Tramite la tastiera disponibile sul blocchetto sinistro, in modo rapido e sicuro sarà possibile effettuare o ricevere chiamate telefoniche, declinarle o collegarsi allo smartphone per ascoltare la propria musica preferita.

