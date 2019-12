Motor Bike Expo 2020: l’entusiasmo già si fa sentire! Quattro giorni a Veronafiere, dal 16 al 19 gennaio, all’insegna della passione per la moto. Sette padiglioni, per circa 80.000 metri quadrati di esposizione al coperto; 5 aree esterne, per altri 20.000 metri quadrati di emozioni e spettacolo; oltre 700 espositori (tra cui i più importanti costruttori), provenienti da 35 paesi; migliaia di moto esposte; e poi ancora anteprime, show, premiazioni, meeting e personaggi amati dal pubblico. 170.000 visitatori scelsero Motor Bike Expo nella scorsa edizione, un successo planetario. Per il 2020 il menù si presenta ancora più ricco.

Harley-Davidson a Motor Bike Expo con le anticipazioni di Panamerica e Bronx

La presenza di Harley-Davidson a MBE 2020 ha un’importanza tutta speciale. Storica, in un certo senso: per la prima volta la Motor Company si presenta con una naked elettrica nelle concessionarie. La LiveWire è solo la prima di una serie di moto con le quali Harley-Davidson intende porsi all’avanguardia dell’elettrificazione delle due ruote. Accanto alla tradizione rappresentata dalla Low Rider S, dalla Road Glide Limited e dal TriGlide CVO, a Verona vedremo un’anticipazione della maxienduro Panamerica e della naked Bronx. La tecnologia gioca un ruolo importante anche con il servizio di connettività cellulare HD Connect e il Reflex Defensive Rider Systems (RDRS). «117 anni di continua attività testimoniano il fatto che Harley-Davidson ha sempre guardato avanti con spirito pionieristico e aperto a nuove sfide e opportunità. Oggi davanti all’elettrico non intende stare a guardare e cambia marcia sfidando le convenzioni. Con la LiveWire, la Panamerica e la Bronx stiamo iniziando a raccontare nuove storie, mantenendo la direzione del mondo Custom, Cruiser e Touring» spiega Giacomo Marzoli, a capo del marketing di Harley-Davidson Italia.

A MBE 2020 si festeggia il 50° anniversario del colosso dell’aftermarket Custom Chrome

Custom Chrome, colosso mondiale delle personalizzazioni e degli accessori per Harley-Davidson, festeggerà a Motor Bike Expo i suoi 50 anni di attività con il più grande spazio espositivo di sempre, con la presentazione di nuovi accessori e di un’inedita “Bolt and Ride”, e con la prima assoluta della “Anniversary”, special appositamente realizzata dal customizer Thunderbike per celebrare l’anniversario. Saranno personalmente Andreas Bergerfort, fondatore del marchio di Hamminkeln, e la figlia Kim, che ne è marketing manager, a consegnare la moto a Custom Chrome Europe.

Motul main partner per il 6° anno consecutivo

Per il sesto anno consecutivo prosegue la partnership tra Motor Bike Expo e Motul, marchio internazionale leader nel settore dei lubrificanti auto e moto. In attesa di conoscere nel dettaglio le iniziative, sempre di alto livello, realizzate da Motul per il salone, si conferma l’intitolazione dell’area esterna A: la Motul Arena. Si tratta dell’area più ampia della manifestazione, situata all’ingresso del quartiere fieristico. Anche nel 2020 la Motul Arena ospiterà le esibizioni più spettacolari, primo tra tutti il contest tra alcuni dei migliori stuntmen europei, impegnati nell’annuale International Stunt Competition.

“Tutti abbiamo bisogno di qualcosa di speciale, tutti desideriamo una vita speciale, tutti in realtà nel nostro profondo vogliamo un amore speciale…ecco, dopo 6 anni insieme, noi di Motul lo possiamo dire, con Paola Somma e con MBE c’è un amore speciale che rende questa storia una storia straordinaria. Chi si ama si cerca e prima o poi si trova, a noi è successo così.” Sono le parole di Marco Baraldi, Direttore Generale di Motul Italia.

Metzeler riconferma la presenza con bike contest e airstream

Un altro rapporto storico è quello con Metzeler che riconferma la sua presenza anche a Motor Bike Expo. Per questa edizione lo stand sarà un evocativo Airstream americano. Dopo aver presentato in anteprima italiana, proprio a MBE 2019, il nuovissimo pneumatico bimescola Cruisetec, il brand Metzeler esporrà tutta la sua gamma “Cruising & Heavy Tourers” che comprende anche il modello ME 888 Marathon Ultra, destinato ai “tritamiglia”, e il Perfect ME 77 Cruising, dal disegno tipicamente old school. Presenti allo stand due moto Harley-Davidson personalizzate da altrettanti rinomati customizer italiani, da ammirare in ogni dettaglio, pneumatici compresi. Inoltre è confermato il contest che premierà con un treno di Metzeler, proprio la moto personalizzata più bella del salone con montati i pneumatici del marchio del Gruppo Pirelli.

Nelle aree esterne i test drive di Jeep

Jeep, da ottant’anni riferimento assoluto del settore Sport Utility Vehicle (SUV), sarà partner di Motor Bike Expo. Tante le attività in programma: esposizione statica ma anche test-drive, per provare le vetture della gamma Jeep, in un’area allestita negli spazi esterni di Veronafiere su un percorso ad ostacoli, tra saliscendi tortuosi, accompagnati dagli istruttori ufficiali per tutti e quattro i giorni di manifestazione.

Cellularline raddoppia la presenza con Interphone

Interphone, divisione speciale di Cellularline specializzata nella produzione di accessori Bluetooth che ridefiniscono e migliorano la comunicazione in movimento, raddoppia lo spazio espositivo: un’area è dedicata alla gamma di prodotto, un’altra a “Way Out”, progetto Interphone che offre a tutti gli appassionati la possibilità di vivere l’esperienza di un viaggio in moto completamente organizzato, durante il quale testare gratuitamente e per tutto la vacanza alcuni dei prodotti dei brand di maggiore spicco nel panorama motociclistico. Dunque moto, caschi, abbigliamento tecnico, navigatori e pneumatici. Quattro gli eventi in calendario per il 2020: Sardegna (aprile-maggio); Pirenei (maggio-giugno); Trieste-Sanremo (settembre); Montecarlo, tour delle Alpi (settembre-ottobre).

MBE 2020: la città di Verona diventa protagonista

La città di Verona si unirà ancor più a Motor Bike Expo grazie alla nuova iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune e con il supporto di Confesercenti e Confcommercio. Gli esercizi commerciali aderenti (boutique, locali, negozi ed attività del centro città e delle località limitrofe) ospiteranno infatti una sorta di esposizione temporanea e diffusa che, già dai primi giorni dell’anno prolungherà di fatto l’evento (anticipandolo) e lo amplierà. Gli iconici caschi rossi e le moto esposte certificano l’adesione dell’esercizio all’iniziativa e chi vi effettuerà acquisti (o lo visiterà) riceverà un coupon valido come agevolazione per visitare fiera, approfittando di una riduzione sul biglietto d’ingresso. Ma la presenza del casco rosso, che nel motociclismo sportivo è il simbolo di una prestazione al top, rappresenterà il simbolo sia di uno stimolo a migliorarsi sempre sia di un richiamo costante ad un uso consapevole della moto, per la propria sicurezza e di tutti i soggetti che circolano sulle strade.

Presentazione ufficiale del calendario del Misano World Circuit

Anche quest’anno Misano World Circuit sceglie MBE per presentare la stagione 2020. Si annuncia un calendario di grandissimi eventi: confermati MotoGP e WorldSBK per l’unico circuito italiano e fra i pochissimi al mondo coi due mondiali; il weekend della MotoGP si arricchirà di una tappa del CEV e tornerà la MotoE; a luglio la straordinaria reunion del World Ducati Week, e poi le finali del Trofeo Lamborghini, la tappa del Blancpain e l’Europeo endurance, le gare del CIV.

E tanto altro! A MBE l’appuntamento con il Simoncelli, i piloti e tanti ospiti è per il 17 gennaio, alle 11.30. “Sarà come sempre magnifico incontrare il pubblico di MBE – il commento di Andrea Albani, managing director di MWC – per condividere passione e voglia di ricominciare una nuova entusiasmante stagione nella Motor Valley, il grande distretto economico e turistico in grado di offrire emozioni a tutti gli appassionati ai motori”.

Tante attività per le donne

L’edizione 2020 di Motor Bike Expo guarderà con un’attenzione maggiore rispetto al solito al motociclismo declinato in chiave femminile. Mentre si preannunciano nuove collezioni di abbigliamento tecnico specifico per donne, il salone di Verona ospiterà la scuola guida del campione Marco Lucchinelli che consentirà alle visitatrici anche di percorrere i primi metri su due ruote in assoluta sicurezza. Sarà poi presentato, in anteprima assoluta, il primo Campionato Europeo di motovelocità femminile che si disputerà in concomitanza con le sei tappe del CIV e sarà reso noto il programma della la seconda edizione del Women Motors Bootcamp, un evento di tre giorni per sole donne, organizzato in occasione della festa della donna, che unisce appassionate di motori, moto, meccanica, aerei e paracadutismo.

Boccin Custom Cycles, con due presentazioni mondiali e 5 inedite special a MBE 2020

Fervono i preparativi dell’officina di Boccin Custom Cycles ad Eraclea. Il team, specializzato nella personalizzazione di Harley “pre Ottanta” e storico espositore della kermesse, è impegnato nella messa a punto di ben cinque special che impreziosiranno lo stand. Per due di esse è prevista una presentazione ufficiale nella giornata di venerdì 16 gennaio. La prima è un chopper, realizzato completamente a mano, su base Harley-Davidson Shovelhead del 1972: è di proprietà dello stesso Lorenzo “Boccin” e, assicurano i ragazzi di BCC, incarna completamente lo stile a cui ci ha abituato l’officina veneta, dunque cura maniacale del dettaglio, estetica ricercata, manifattura certosina.

A seguire, verrà esposta al pubblico una special su meccanica Harley-Davidson Knucklehead del 1939: “è di una persona che più che cliente è un amico” ha spiegato Lorenzo, “e per lui ci stiamo dedicando notte e giorno in un progetto radicale che ha previsto la ricostruzione da zero, in stile bobber. Ma non dico altro…”.

Ferro dell’Anno 2020

Si rinnova anche uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della personalizzazione: quello con il Ferro dell’Anno 2020, concorso che fa capo al magazine Ferro e che eleggerà la special più bella dell’anno in ambito Garage. Come da tradizione il contest, giunto alla quarta edizione, si svolge all’interno dello stand della rivista dedicata alle motociclette Cafe Racer, Scrambler, Bobber, Flat… e vanta una giuria di noti specialisti: coordinati da DJ Ringo, eleggeranno la più affascinante tra le quindici special selezionate il customizer Nicola Martini (Mr. Martini), l’eclettico Pepo Rosell di XTR Pepo e Gianluca Pozzato di GP Design. Appuntamento a sabato 18 gennaio, dalle ore 16.30 per l’evento di premiazione.

MB Educational: workshop per gli studenti delle scuole

Per il settimo anno consecutivo torna Motor Bike Educational, ovvero la serie di incontri organizzati per gli studenti delle scuole superiori (licei, istituti tecnici e professionali) del centro-nord Italia, che, in una prospettiva di ingresso nel mondo del lavoro, hanno la possibilità di conoscere direttamente personaggi di spicco del mondo del motociclismo, di avere da loro spiegazioni sulla propria attività e ottenere suggerimenti per trovare occupazione in questo settore. Attraverso questa iniziativa oltre 2.500 studenti hanno potuto approfondire la propria conoscenza dall’universo delle due ruote, abbinando una visita al salone. Tra i relatori si avvicenderanno anche nel 2020 rappresentanti delle industrie, piloti, esponenti dell’informazione specializzata, storie di successo dal mondo delle due ruote. Tra gli altri, sono già saliti sulla cattedra di MBE i campioni Marco Lucchinelli, Enea Bastianini, Matteo Ferrari, Franco Picco, Lucio Pedercini… e molti altri

Africa Eco Race in collegamento live da Verona

Durante Motor Bike Expo sarà possibile seguire in diretta l’Africa Eco Race, il rally che scatterà il 4 gennaio da Montecarlo per concludersi in Senegal il 19 e di cui MBE è partner per il terzo anno.

Nel padiglione 7, in un’area appositamente creata, scorrerà infatti su un display il tracking, ovvero il sistema che consente di seguire il percorso di ciascun concorrente.

Ma non basta perché saranno effettuati collegamenti live con la Mauritania ed il Senegal: i giornalisti Elisabetta Caracciolo, inviata al seguito della competizione, e, da Verona, Massimo Tamburelli, racconteranno dunque l’andamento del rally e consentiranno al pubblico di interloquire con i piloti.

La pre-partenza dei protagonisti italiani, organizzata da MBE, si terrà quest’anno il 21 dicembre a Brescia, al Museo Mille Miglia. Marocco, Mauritania e Senegal i Paesi che saranno poi attraversati.

