I Looney Tunes sulle sneaker più amate: la nuova capsule collection di Moaconcept Playground [GALLERY]

Moaconcept playground presenta la capsule collection Looney Tunes

Dopo il successo della collezione dedicata ai personaggi più famosi di Disney, diventata culto soprattutto per l’utilizzo innovativo di Mickey Mouse, Moaconcept presenta al mercato la capsule collection dedicata a Looney Tunes. A partire da dicembre 2019, e lungo la spring summer 2020, questa collezione best seller di Moaconcept Playground è destinata a ripetere lo stesso successo di pubblico e critica grazie alla cortese partecipazione di Titti, Silvestro, Bugs Bunny e Daffy Duck. Modelli Unisex, Donna e Uomo che presentano grafiche semplici e di forte appeal sui modelli street urban del brand. Un omaggio di Moaconcept a questi mitici cartoons e a Bugs Bunny che, apparso per la prima volta nel 1940, celebrerà il suo 80esimo Anniversario nel 2020.

That’s all folks!

Moaconcept Playground è disponibile nei migliori retailer internazionali e su www.moaconcept.com

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE