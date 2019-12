La gamma di compatte Mercedes-Benz cresce ancora con la nuova Classe A Sedan. La tre volumi a quattro porte ha un passo di 2.729 millimetri e le proporzioni di una berlina sportiva, ma compatta, con sbalzi anteriori e posteriori corti. Lo spazio alla testa nel vano posteriore è il migliore del segmento. La Sedan dispone, inoltre, delle note virtù di Classe A. Tra queste, i motori moderni ed efficienti, l’elevato livello di sicurezza garantito dai più recenti sistemi di assistenza alla guida che beneficiano delle funzioni di Classe S, e il sistema intuitivo e intelligente di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Con un Cx di 0,22 e una sezione frontale di 2,19 m², Nuova Classe A Sedan può vantare la resistenza aerodinamica più bassa di tutti i veicoli di serie del mondo, difendendo il record mondiale di CLA Coupé. Una nuova porta d’ingresso al mondo delle berline premium della Stella con prezzi a partire da 28.630 euro per la A Sedan 160 d EXECUTIVE.

“Dopo il successo del lancio di Nuova Classe A a maggio 2018, continuiamo ad ampliare l’offerta nel segmento delle auto compatte. Rispondendo al desiderio di molti Clienti, proponiamo ora per la prima volta Classe A anche in versione a tre volumi“, ha commentato Britta Seeger, membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG, responsabile Vendite di Mercedes-Benz Cars. «Si tratta di una nuova alternativa interessante per chi desidera una Sedan compatta e sportiva con bagagliaio separato che farà conquistare a Mercedes-Benz nuovi Clienti in tutto il mondo.»

Nuova Classe A Sedan viene prodotta ad Aguascalientes (Messico) e a Rastatt (Germania), ma è stata sviluppata a Sindelfingen (Germania). Si tratta di un modello molto pratico, a cominciare dalle misure superiori alla media per lo spazio alle spalle, ai gomiti e alla testa, con un accesso comodo al vano posteriore. Lo spazio alla testa nel vano posteriore (944 mm), inoltre, è il migliore del segmento. Il bagagliaio ha una capacità di 420 l ed è stato progettato pensando alla funzionalità: il vano di apertura, molto ampio, misura 950 mm in larghezza e presenta una diagonale di 462 mm tra serratura e bordo inferiore del lunotto. Permette quindi di caricare e scaricare comodamente anche i bagagli di maggiori dimensioni.

Tutti i motori di Classe A Sedan sono caratterizzati da efficienza e potenza e soddisfano i valori limite della norma Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC[1]. Le motorizzazioni disponibili sono dieci, due delle quali abbinate alla trazione integrale 4MATIC.

Difeso il record mondiale: nessuna è più aerodinamica di lei

Nuova Classe A Sedan sfrutta il vantaggio della coda lunga e fa addirittura meglio di Classe A a due volumi, di per sé già esemplare (C x a partire da 0,25). Con un ottimo C x di 0,22, la nuova Sedan eguaglia addirittura quello che era in origine il record mondiale di CLA Coupé. Grazie a una sezione frontale di 2,19 m², più contenuta rispetto a CLA, Nuova Classe A Sedan può vantare la resistenza aerodinamica più bassa tra tutte le vetture di serie al mondo.

Equipaggiamenti: KEYLESS-GO con HANDS-FREE ACCESS

Il modello di base, EXECUTIVE, dispone già di un ampio equipaggiamento. Sono di serie, ad esempio, il sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con touchscreen, touchpad, telecamera posteriore e i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, come il sistema di assistenza alla frenata attivo e il sistema antisbandamento attivo. Classe A Sedan può inoltre essere personalizzata con le versioni BUSINESS, SPORT e PREMIUM, con il pacchetto Night e con altri equipaggiamenti a richiesta. Tra questi, ad esempio, il pacchetto Comfort KEYLESS-GO con HANDS-FREE ACCESS. La funzione Comfort HANDS-FREE ACCESS permette di aprire automaticamente il portellone del vano bagagli senza usare le mani. È sufficiente, infatti, compiere un movimento con il piede sotto il paraurti posteriore.

Design degli esterni: sportività e modernità superiori

Con il suo design lineare e morbido, Classe A Sedan è una vettura “hot and cool”, che si ispira direttamente al linguaggio stilistico della limpida sensualità. Ne sono un esempio le superfici lineari e chiare, le linee essenziali e la precisione delle giunzioni. Nuova Classe A Sedan ha le proporzioni di una Sedan compatta e sportiva, con sbalzi anteriori e posteriori corti.

Design degli interni: la rivoluzione parte dall’interno

Gli interni, decisamente all’avanguardia, si presentano completamente rinnovati: Mercedes-Benz rivoluziona la classe delle compatte dall’interno, regalando una sensazione di spaziosità del tutto inedita. L’architettura particolare degli spazi si deve soprattutto alla plancia portastrumenti molto all’avanguardia, che rinuncia alla classica calotta di copertura. In questo modo il corpo di base, a forma di ala, si estende ininterrottamente da una porta anteriore all’altra. Il display widescreen (a richiesta) è completamente sospeso sulla plancia. Una particolarità sono le bocchette di ventilazione sportive che ricordano le turbine degli aerei.

MBUX – Mercedes-Benz User Experience: un’esperienza unica

Nuova Classe A è la prima serie Mercedes-Benz a essere equipaggiata con il nuovissimo sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience) che ha segnato l’inizio di una nuova era della connettività firmata Mercedes me. La peculiarità di questo sistema è la capacità di apprendere grazie all’intelligenza artificiale. MBUX, personalizzabile e adattabile, mette in collegamento tra loro auto, guidatore e passeggeri.

Mercedes-Benz Intelligent Drive: funzioni mutuate da Classe S

Classe A Sedan è dotata dei sistemi di assistenza di ultima generazione che assistono attivamente il guidatore e offre quindi il livello di sicurezza attiva più alto del segmento, con alcune funzioni riprese da Classe S. La Classe A Sedan può viaggiare in modalità parzialmente automatica, il presupposto fondamentale è la capacità di sapere cosa succede nelle immediate vicinanze: i sistemi di telecamere e radar migliorati le consentono di vedere fino a una distanza di 500 metri. Per le funzioni di assistenza Classe A Sedan ricorre anche ai dati cartografici e di navigazione.

Fari MULTIBEAM LED: visibilità ottimale in qualsiasi condizione

Un altro esempio che testimonia il trasferimento tecnologico dalla Classe di lusso alla classe delle compatte sono i fari MULTIBEAM LED, disponibili a richiesta, che consentono di adeguare elettronicamente le luci di marcia alle condizioni del traffico in modo estremamente rapido e preciso. In ogni faro di Classe A Sedan ci sono 18 LED attivabili singolarmente. Il colore della luce dei LED, simile a quello della luce diurna, non affatica gli occhi e si ripercuote positivamente sulla concentrazione. Un’altra possibilità è rappresentata dai fari a LED High Performance. Di serie, Nuova Classe A è dotata di fari alogeni con luci di marcia diurne a LED integrate.

Assetto: agilità e comfort

A seconda delle motorizzazioni e delle preferenze, Classe A Sedan è disponibile con diversi assetti. La gamma di cerchi spazia dai 16 ai 19 pollici. Sull’asse anteriore Classe A Sedan ha una configurazione McPherson. Le versioni più potenti e i modelli 4MATIC, regolazione degli ammortizzatori o ruote di grosse dimensioni, dispongono di un sofisticato asse posteriore a quattro bracci. Gli altri modelli montano un asse posteriore a bracci interconnessi alleggerito.

