Di soprannome fa ‘Money’ non di certo per caso. Floyd Mayweather è stato eletto da poco l’atleta più pagato dell’ultima decade e per questo può permettersi di non badare a spese. Il pugile americano ha dunque ‘esagerato’ per Natale, acquistando ben 3 auto di lusso. La prima, una Mercedes G63 Amg V8 Biturbo da 180.000 euro, è andata alla figlia 19enne Iyanna; le altre due, una Bentley Continental GT Mulliner e una Rolls Royce Cullinan le ha tenute per se stesso.

