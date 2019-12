Anna Falchi lo aveva detto dopo la vittoria in campionato sulla Juventus: in vista della Supercoppa “spero di poter fare la… Superpoppa“. Promessa mantenuta. La Lazio batte 3-1 la Juventus e si aggiudica la Supercoppa Italiana, la showgirl biancoceleste delizia i follower social con uno scatto hot nel quale mostra un decolletè esplosivo.

“Non so come mai… ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia Lazio. Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più Lulic71 ma Lulic73 , eroe del 22 dicembre. (Il mio numero fortunato). Grazie e Forza Laziooooo“, il messaggio che sui social ha fatto impazzire i tifosi… di entrambe le squadre.

Valuta questo articolo