Arriva dal mondo del calcio femminile una dolcissima notizia: dopo l’annuncio di Alex Morgan, anche la sua ex collega e compagna in Nazionale Hope Solo ha svelato di essere in dolce attesa. Una gioia doppia per l’ex portiere degli Stati Uniti, che aspetta due gemelli.

“Sono felice di annunciare che quest’anno per le vacanze raddoppieremo la misura della nostra famiglia! 👧🏽👶🏽”, ha scritto sui social mostrandosi bellissima col suo pancione.

