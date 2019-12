Sampdoria a lezione di geografia. L’account Facebook dei blucerchiati ha commesso una gaffe particolare che non è sfuggita agli occhi dei follower, al punto da essere aspramente criticata per l’involontario messaggio contenuto. Nel presentare il giovane talentino Donovan Prato, la società ligure lo ha descritto come ‘italo-calabrese‘, indicando le origini inglesi della madre (anglo dunque, non italo) e quelle catanzaresi del padre. Sotto al posto si sono scatenati diversi commenti che hanno fatto notare l’errore con il solito misto di indignazione ed ironia che caratterizza questi casi: “la Calabria si trova in Italia“, “Italo-genovese-calabrese” ecc. La Sampdoria ha, successivamente, provveduto prontamente a correggere il post.

Valuta questo articolo