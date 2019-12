Formula 1 – Valtteri Bottas pensa già al 2020, il finlandese carico per la nuova stagione [FOTO]

La stagione 2019 di Formula 1 è terminata domenica col Gp di Abu Dhabi, vinto da Lewis Hamilton. Ieri sono iniziati, sempre sul circuito di Yas Marina, i test di F1 con sguardo al 2020: nella prima giornata è stato Valtteri Bottas a dare un segnale positivo, stabilendo il miglior tempo di giornata.

Il finlandese, che già domenica in gara aveva dato dimostrazione di forte carattere con una splendida rimonta, è motivato a far bene e migliorarsi nel 2020. Il pilota Mercedes non ha fatto passare troppo tempo: già lunedì Bottas è infatti tornato in pista per un allenamento in bicicletta, con un solo obiettivo in testa, il 2020. “Gli allenamenti per il 2020 sono iniziati ieri 🚴🏼‍♂️💨“, ha scritto sui social a corredo di una gallery di foto che lo ritrae durante il suo allenamento.