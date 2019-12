Una grande festa per celebrare i dieci anni di matrimonio di Luis Suarez e la moglie Sofia Balbi, organizzata in un resort di lusso in Uruguay vicino alla città costiera di Maldonado, a circa 130 km a est della capitale Montevideo.

L’attaccante del Barcellona e la sua dolce metà hanno rinnovato i voti matrimoniali, alla presenza di numerosi personaggi dello spettacolo e dei compagni di squadra del ‘Pistolero’, tra cui Lionel Messi con la moglie, Sergio Busquets e Jordi Alba. Secondo i bene informati, anche Neymar Jr avrebbe preso parte ai festeggiamenti, confermando lo speciale rapporto che lo lega ai suoi ex compagni. Gli sposi, dalla cui unione sono nati tre figli, si sono scambiati gli anelli con incisi i loro nomi, realizzati in oro bianco e diamanti. Sfoglia la gallery in alto per rivivere le emozioni della festa…

Valuta questo articolo