Juan Martin Del Potro sta cercando di tornare in forma smagliante in vista dell’inizio della stagione 2020. Allenamenti serrati, in località che permettono comunque di avere anche momenti di relax nelle varie pause durante le giornate di training. Insomma, un Delpo motivato in vista della nuova stagione, con la speranza che la sfortuna non lo perseguiti ancora dopo i tanti acciacchi dei mesi scorsi.

Se per quanto concerne il tennis Del Potro ha avuto qualche problemino che ne ha frenato le potenzialità sopratutto nella passata stagione, si può dire che nella vita sentimentale vada tutto a gonfie vele per il campione argentino, vero e proprio latin lover. Dopo la fine della relazione con Jimena Baron infatti, Juan Martin si è subito consolato con una modella ed influencer davvero degna di nota. Si tratta di Sofia Jiménez, nuova fiamma del tennista che spesso e volentieri pubblica foto su Instagram proprio al fianco di Del Potro, in vesti inconsuete agli occhi degli appassionati di tennis. Insomma, lo sguardo di ghiaccio dell’argentino sembra aver colpito la bella Sofia.

