Bentley, in arrivo una Continental GT limited edition: soli 15 esemplari in versione “Pikes Peak” [GALLERY]

La Bentley ha in serbo nuove sorprese per gli appassionati del celebre marchio. In arrivo infatti una Continental GT limited edition per celebrare i 100 anni del marchio, ma anche il record durante la gara di granturismo sul Pikes Peak appunto, cima più alta del sud Front Range delle Montagne Rocciose, nel Nord America.

Gli interni in alcantara con cuciture a contrasto in filo di radio impreziosiscono gran parte delle aree morbide, abbinate alla pelle Beluga. Il volante presenta un design a cuciture a nido d’ape e una striscia centrale in radio, come per l’auto da corsa Pikes Peak GT. La fascia del lato passeggero presenta un grafico che mostra una sezione della pista Pikes Peak.

Come il Continental GT che ha battuto il record Pikes Peak all’inizio di quest’anno, questo nuovo modello presenta il motore a benzina a 12 cilindri più avanzato del mondo nel Bentley W12 a doppio turbocompressore. Questo potente motore sviluppa 626 CV e 900 Nm di coppia, accelerando senza sforzo il Continental GT da 0-100 km / h in 3,7 secondi, con una velocità massima di 333 km/h.