Si è disputato questa sera il Clasico tra Barcellona e Real Madrid: un match conclusosi a reti inviolate al Bernabeu, ma lo spettacolo non è di certo mancato. Prima della sfida in campo tra i due team, gli applausi sono stati tutti per Marc Marquez che ha avuto l’onore di essere ospite d’onore e di dare il calcio d’inizio dell’importantissima sfida spagnola. Dopo aver calciato il pallone, Marquez ha salutato tutto il pubblico per poi stringere la mano a Sergio Ramos e abbracciare calorosamente Leo Messi.

