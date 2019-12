L’Italia brilla agli Europei di Nuoto in vasca corta: nella penultima giornata di sfide della rassegna europea, in corso a Glasgow, le finali iniziano con un brivido azzurro. Martina Carraro, dopo una fantastica rimonta, ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 rana femminili. Un riscatto fantastico, quello dell’azzurra, dopo il bronzo di pochi giorni fa nei 50 rana, alle spalle della giovanissima connazionale Pilato.

Un 100 rana da sogno per l’Italia, che regala una fantastica doppietta azzurra, con l’argento di Arianna Castiglioni. Le due azzurre hanno chiuso la loro raga rispettivamente in 1.04.52 e 1’05″01, terza Laukkanen.

“La gara è andata molto bene, era la gara che volevo fare, non è uscito fuori un grandissimo tempo ma l’importante era vincere e va bene così“, ha dichiarato Martina Carraro ai microfoni Rai al termine della gara. “E’ il giusto risultato per il mio impegno. Sono riuscita a trovare la mia tranquillità, il mio allenamento ideale, ho trovata una nuotata fluida che mi permette di nuotare sempre forte anche in allenamento, sono circondata da uomini, mi piace allenarmi con loro, ci tengo a ringraziarli tutti, sono sempre di stimolo. Sono tanti sacrifici, tanto impegno, sforzo mentale, la chicca sulla torta, sono contenta, ci vuole. Io la dedico sempre alla mia famiglia, perchè sono sempre lontani, io li sento tutti i giorni, è come fossero i miei migliori amici, al mio babbo, a mia sorella, a tutti”, ha concluso.

Valuta questo articolo