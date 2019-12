Da anni Audi conferma la propria vicinanza a Milano, capitale del design e della moda, con l’organizzazione di numerosi eventi e progetti sul territorio e dando vita, durante la Design Week, all’Audi City Lab, il laboratorio di idee e di innovazione, che in occasione del Fuorisalone prende vita con attività e incontri multidisciplinari in location d’eccezione. Come da tradizione, in occasione delle festività natalizie il marchio dei quattro anelli è presente nel Quadrilatero della moda durante la Christmas Shopping Experience, organizzata da MonteNapoleone District, l’associazione che rappresenta oltre centocinquanta Global Luxury Brand. Forte della partnership che da sei anni lega Audi all’associazione, Via Montenapoleone ospita le più recenti novità della gamma dei quattro anelli, in un continuo processo di integrazione tra componente umana e tecnologica. Fino all’8 gennaio il pubblico potrà ammirare da vicino Audi Q3 Sportback, il primo SUV coupé compatto del Brand, in cui stile e funzione si fondono in una perfetta sintesi di bellezza e tecnologia. Oltre ai due esemplari di Audi Q3 Sportback, nelle colorazioni Bianco Ghiaccio e Nero mythos metallizzato ed espressione Audi di progettazione evoluta della bellezza, gli sguardi di milanesi e turisti saranno attirati da Audi RS Q3 Sportback, l’inedito SUV coupé compatto high performance che, con i suoi 400 CV di potenza, coniuga prestazioni eccezionali e fruibilità quotidiana. In questa vetrina d’eccezione, inoltre, fa bella mostra di sé una selezione di scatti fotografici nati dalla partnership col Photo Vogue Festival sul tema “Beauty / shaped by technology”. La stessa mostra, poi, accompagnerà lo shopping milanese lungo Corso Vittorio Emanuele all’interno di inconsueti totem digitali – attivi dall’8 dicembre – in cui sono “ritratti” i momenti più rappresentativi degli eventi Audi nel 2019 e che testimoniano come la sinergia tra bellezza e tecnologia trovi la sua corrispondenza nell’avanguardia tecnologica caratteristica del Brand. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sul sito myAudi.it.

Valuta questo articolo