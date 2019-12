Dopo il debutto mondiale dell’ acclamato 48 Wallytender quest’ autunno, Wally e Ferretti Group presenteranno in anteprima mondiale al Miami Yacht Show 2020 (13 – 17 febbraio), la versione fuoribordo dell’ innovativo day cruiser. “Paradiso della navigazione fuoribordo, la Florida è il luogo perfetto per introdurre questo incredibile modello. Grazie a quattro motori da 450hp, selezionati per ottenere velocità elevate, il 48 Wallytender X sarà la star del salone entusiasmando gli armatori appassionati di imbarcazioni altamente performanti”, dice Stefano de Vivo, Managing Director di Wally.

Dopo aver valutato diversi sistemi propulsivi, Wally ha scelto i Mercury Verado R da 450hp, motori di ultima generazione prodotti negli USA, affidabili e sinonimo di alte prestazioni. Si tratta del fuoribordo più leggeri ed efficienti presenti sul mercato, nonché quelli con il miglior rapporto peso/potenza. Questo sistema propulsivo, unito alla leggerezza e all’ affidabilità dello scafo in composito e fibra di carbonio sviluppato dai designer di Wally e Ferretti Group, ha prodotto risultati eccellenti: alte velocità di punta, bassi consumi e ampia autonomia di navigazione. I primi test in mare indicano una velocità massima superiore a 55 nodi e una velocità di crociera di 40 nodi con un’ autonomia di 320 miglia.

Grazie a queste straordinarie performance, il 48 Wallytender X è la barca ideale per chi, come molti armatori della Florida, ama l’ ebrezza della navigazione veloce. Si può raggiungere rapidamente Bimini o le Florida Keys per godersi una giornata al mare, mentre l’ elegante e spaziosa suite sottocoperta – con calpestio in fibra di carbonio ed elementi in teak – consente crociere prolungate nel massimo comfort. Infine, grazie ai motori fuoribordo, il pescaggio effettivo si riduce a 70 cm a pieno carico con i motori sollevati. Il 48 Wallytender X offre quindi una navigazione silenziosa e priva di vibrazioni, facilità di manutenzione e dislocamento ridotto. Inoltre, grazie ai motori fuoribordo si libera un ampio spazio sottocoperta trasformato in un gavone di stivaggio. Come il modello entrobordo, anche il 48 Wallytender X è equipaggiato con joystick per facilitare le manovre in fase di ormeggio.

Solitamente su imbarcazioni fuoribordo l’ accesso e lo sbarco da poppa possono risultare scomodi a causa dell’ ingombro dei motori. Non è il caso del 48 Wallytender X dove Wally ha ingegnosamente studiato il posizionamento dei motori a coppia su ciascun lato. Viene così garantito un facile accesso a bordo, sia dall’ acqua che dalla banchina, grazie al mantenimento della passerella /scaletta idraulica a centro barca. Il layout di coperta del 48 Wallytender X è conviviale, confortevole ed ergonomico come quello della versione entrobordo e include ampie sedute, zone prendisole e un’ area pranzo servita da una cucina attrezzata. Infine, le impavesate di poppa abbattibili su entrambi i lati – che gli appassionati hanno imparato a conoscere e amare grazie a Wally – garantiscono un generoso spazio ” beach club” anche con i motori fuoribordo.

“Siamo profondamente orgogliosi di quanto siamo riusciti a ottenere con la versione fuoribordo del 48 Wallytender“, ha commentato Luca Bassani, Fondatore di Wally. “Mantenendone la forte identità estetica e le soluzioni pratiche convalidate nel modello entrobordo, abbiamo creato la barca ideale per chi preferisce lo stile fuoribordo, ovvero alte performance senza compromessi“.

