Un 2019 ricchissimo di eventi sportivi si sta per concludere ed assieme ad esso se ne andrà anche un decennio che segnerà indelebilmente la storia dal punto di vista dello sport e non solo. Come noto nella nostra epoca lo sport si fonde in modo totale con la vita delle nostre comunità ed i personaggi che seguiamo sui vari terreni da gioco sono dei veri e propri influencer, capaci di condizionare scelte ed abitudini degli appassionati.

Insomma, lo sportivo non è più solo un esempio da seguire per quanto concerne le proprie abilità nel gioco, ma è divenuto ormai un idolo a tutto tondo per i giovani ed i meno giovani. Date queste premesse, nella decade che sta per concludersi, abbiamo assistito ad eventi importantissimi sotto la sfera sportiva ma non solo. Il peso specifico dei campioni del giorno d’oggi ha fatto sì che LeBron James stia duellando con Trump per difendere il proprio credo, portando contemporaneamente avanti una battaglia contro il razzismo nei confronti degli uomini di colore. Al contempo troviamo donne impegnate per la parità dei sessi, come la calciatrice più forte di tutti i tempi, la brasiliana Marta, la quale assieme alla collega Alex Morgan spinge da anni per poter promuovere il calcio femminile sino a poterlo equiparare a quello maschile. Ma non è tutto, anche altri personaggi utilizzano la propria fama per combattere battaglie fondamentali per il mondo intero. Serena Williams è ad esempio una delle più impegnate in merito alla lotta contro la violenza sulle donne.

Insomma, lo sportivo non è più tale, bensì è un personaggio a 360° così come ci insegna giornalmente Cristiano Ronaldo, anch’esso ovviamente presente nella classifica dei 40 atleti più dominanti del decennio stilata da SportFair. CR7 è imprenditore di sé stesso, lavora sul suo corpo, sulla sua immagine, sulle tante imprese legate al suo nome. Come detto in precedenza, non ci si limita più a giocare al calcio. All’interno della Top40 troviamo sportivi di diverse specialità, capaci di dominare senza alcuna storia i propri sport. Da Froome a Marquez, passando per la Ledecky e Simone Biles. E per quanto concerne gli italiani? Troviamo due azzurri all’interno della classifica, due eccellenze del nostro paese. Federica Pellegrini ha iniziato ad inanellare vittorie ben prima di questo decennio, ma ha proseguito incrementando la propria aurea divina dalla quale deriva appunto il suo soprannome: “La Divina”. L’altro azzurro è Valentino Rossi, nonostante buona parte delle sue vittorie siano giunte nella decade precedente a quella analizzata oggi. Il Dottore però è decisamente un’icona della MotoGp, un simbolo di tale sport e dell’Italia nel mondo, la sua influenza prosegue nonostante l’età avanzi. Sfoglia la GALLERY soprastante per scoprire la Top40 degli sportivi più influenti e vincenti dell’ultima decade.

