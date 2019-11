Wanda Nara ‘ingannevole’: il look sembra sobrio, ma all’improvviso spunta… uno spacco vertiginoso [FOTO e VIDEO]

Wanda Nara spiazza tutti: il look sembra sobrio ma spunta uno spacco da urlo

Wanda Nara sa come far perdere la testa agli uomini: la showgirl argentina sfoggia sempre look supersexy e si mostra sui social in tutta la sua sensualità e bellezza. Ieri, apparentemente, l’abito Elisabetta Franchi, scelto dalla moglie-agente di Mauro Icardi per la puntata di Tiki Taka sembrava essere troppo sobrio per le abitudini di Wanda Nara, ma la showgirl ha presto svelato il lato hot nascosto del vestito. Un doppio spacco vertiginoso sulle gambe, che Wanda Nara non ha avuto di mostrare e ‘aprire’.

