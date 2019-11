Wanda Nara hot anche ad Halloween: scollatura vertiginosa e tuta attillatissima [GALLERY]

Wanda Nara hot sui social anche nella notte di Halloween: tuta aderente e scollo profondissimo per l’argentina

Wanda Nara è famosa per i suoi look sensuali e hot. La moglie-agente di Mauro Icardi non ha mai nascosto la sua vena provocante con outfit super scollati e aderenti. Anche nella serata di Halloween l’argentina ha deciso di sfoggiare un look da far girare la testa. Tuta in pelle aderentissima e seno in bella vista per Wanda Nara, che ha pubblicato tantissimi scatti sui social facendo perdere la testa a tutti i suoi follower.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE