Suzuki lancia la Vitara Katana limited edition: 100 unità, un tributo all’iconica moto della gamma [GALLERY]

La Suzuki ha lanciato in edizione limitata la Vitara Katana, un tributo alla moto iconica della gamma Suzuki: solo 100 unità prodotte

Dopo Jimny Gan, anche l’altra novità che a giugno fu esposta nello stand Suzuki in occasione del Parco Valentino Motor Show entra nel listino Auto di Suzuki Italia. Sull’onda del grande successo riscosso dalla show car tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori durante la kermesse piemontese, Suzuki Italia lancia in commercio la serie speciale a tiratura limitata VITARA KATANA. Quest’auto rende un doveroso tributo alla moto più iconica della gamma Suzuki e all’omonima spada tradizionale dei samurai giapponesi che ispirò la sua antenata del 1981. L’allestimento è disponibile in sole 100 unità inviate a ciascun Concessionario Suzuki.

VITARA KATANA nasce sulla versione 1.0 Boosterjet Cool a cambio manuale e può essere ordinata con la trazione anteriore, oppure con la rinomata trazione integrale Suzuki AllGrip Select. I prezzi delle due varianti sono di 23.630 e 26.630 Euro – IVA e vernice metallizzata incluse – e includono un secondo set di cerchi in lega con pneumatici invernali per affrontare in sicurezza la stagione.

VITARA KATANA – Raffinata e grintosa

VITARA KATANA porta nel mondo dell’auto lo stile ricercato e inconfondibile della KATANA. Lo stretto legame tra i due mezzi è sancito in modo evidente dalla colorazione scelta per la serie limitata. Tutti e 100 gli esemplari sono realizzati nella tinta Grigio Londra, con spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria, numerosi dettagli neri e accenti rossi sia all’esterno che nell’abitacolo: una livrea, dunque, molto simile a quella della moto. Le cromature presenti nella griglia frontale di VITARA lasciano qui il posto al nero, utilizzato anche per le cornici delle luci diurne DRL.

I cerchi montati sono neri opachi, mentre un secondo set di ruote BiColor viene consegnato al Cliente, insieme ad un treno di gomme AllSeason o invernali con sensori TPMS integrati. Si tratta di una dotazione aggiuntiva di grande pregio, perfetta per affrontare senza pensieri la stagione fredda e i fondi a bassa aderenza.

Altri segni distintivi di VITARA KATANA sono le protezioni laterali off-road, il badge con la spada sulla cornice delle porte anteriori e la scritta KATANA sul montante posteriore. Quest’ultima è rossa come i listelli sui paraurti, i fregi laterali del cofano e le cornici per le bocchette dell’aria nell’abitacolo. L’attenzione al dettaglio raggiunge anche l’esclusivo orologio Kanji al centro della plancia, le cui grafiche esaltano la tradizione giapponese.

VITARA KATANA – Fuori dagli schemi

La KATANA a 2 ruote incarna per il motociclista ciò che l’omonima spada era per i leggendari samurai, qualcosa che va oltre la sua semplice funzione, capace di distinguersi davanti a tutti, diventando una sua estensione nella guida. Allo stesso modo, VITARA KATANA spicca nel panorama dei SUV con un carisma unico e diventa un mezzo attraverso il quale rivelare il proprio spirito libero e la voglia di uscire dagli schemi. La generazione attuale di VITARA è infatti la degna erede del modello originario che nel 1988 creò la formula vincente del SUV compatto, unendo una spiccata vocazione urbana, un comportamento stradale e doti fuoristradistiche straordinarie. VITARA KATANA è un esempio di stile e tecnologia, esclusiva in termini di design e personalità, sofisticata per contenuti e tecnica costruttiva ed emozionante da osservare prima ancora che da guidare.

VITARA KATANA – Un progetto senza eguali

I tecnici Suzuki progettano ogni modello a due e a quattro ruote con la passione e l’impegno con cui i mastri spadai giapponesi ancora oggi lavorano le katana, prestando attenzione a ogni dettaglio. Il risultato è un’auto solida, leggera e con un bilanciamento perfetto, pronta a svolgere con naturalezza e in modo perentorio ogni manovra, proprio come la lama di una spada.

VITARA KATANA è spinta dal motore 1.0 Boosterjet che, grazie alla sovralimentazione con turbocompressore, risponde sempre in modo brillante all’acceleratore. Il tre cilindri eroga la generosa coppia di 170 Nm tra i 2.000 e i 3.500 giri e dispone di una potenza massima di 112 cv a 5.500 giri. Questi valori si traducono in un’erogazione vigorosa e in riprese vivaci sin dai bassi regimi, quelli più importanti nell’uso quotidiano. Questo propulsore brilla anche per efficienza, con un consumo medio dichiarato di 5,3-5,4 litri di benzina ogni 100 km (ciclo NEDC).

Per sfruttare al massimo la polivalenza di VITARA KATANA si può optare per la trazione integrale a controllo elettronico 4×4 AllGip Select. Con questa trasmissione, il guidatore ha l’opportunità di selezionare quattro modalità di guida (Auto, Sport, Snow e Lock), ognuna delle quali opera poi con una strategia diversa per adattarsi al fondo e allo stile di guida, consentendo di superare qualsiasi ostacolo e di muoversi in maniera sempre divertente e sicura.

VITARA KATANA – Una dotazione completa

VITARA KATANA rispecchia la filosofia Suzuki “tutto di serie, senza sorprese”, proponendo un equipaggiamento ricco sotto ogni punto di vista. Gli esemplari 2WD montano di serie clima automatico, schermo touchscreen 7”, Bluetooth®, compatibilità Android Auto®, Apple CarPlay® e MirroLink®, videocamera posteriore, cruise control, sedili riscaldati, fendinebbia, vetri privacy, 7 airbag e bracciolo centrale con un vano portaoggetti. Quelli 4WD vedono il cruise control diventare adattivo e offrono in più sofisticati dispositivi di guida semi-autonoma che aiutano a evitare incidenti in numerose circostanze. Tra loro vanno ricordati i sistemi “guidadritto” (mantenimento della corsia), “attentofrena” (frenata automatica d’emergenza), “restasveglio” (monitoraggio dei colpi di sonno), “occhioallimite” (riconoscimento dei segnali stradali) e “vaipure” (controllo degli angoli ciechi in retromarcia).

Suzuki, tradizione e innovazione dal 1909

Suzuki Motor Corporation è uno dei principali costruttori mondiali di automobili, motocicli e motori fuoribordo. Nel settore automobilistico l’Azienda è attualmente all’8° posto nella classifica mondiale delle vendite (fonte JATO), con oltre 3 milioni di vetture prodotte all’anno, ed è leader sul mercato giapponese nei segmenti Keicar e Passenger car. L’Azienda nasce nel 1909 da un’idea imprenditoriale di Michio Suzuki, che, nella cittadina di Hamamatsu, in Giappone, costruisce uno stabilimento per la produzione di telai tessili.

Nel 1920 l’Azienda viene profondamente riorganizzata al fine di intraprendere il cammino industriale su scala internazionale, prendendo il nome di Suzuki Loom Manufacturing Co. Nel 1954 l’Azienda diviene Suzuki Motor Corporation Ltd e l’anno seguente, nel 1955, nasce Suzulight la prima automobile a marchio Suzuki, seguita nel 1970 da Jimny serie LJ10, il primo 4×4 compatto. Da allora in avanti, l’attività industriale nei differenti settori ha proseguito il suo incessante cammino di crescita, anche nei settori dei motocicli e dei motori marini fuoribordo puntando su valori quali l’affidabilità, il design e l’innovazione.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE