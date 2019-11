V Helmets – “Born in the Wind”: ad Eicma 2019 il nuovo modello Eolo [GALLERY]

V Helmets presenta Eolo, born in the wind: ad Eicma 2019 il nuovo modello di punta del brand



V HELMETS, il brand di caschi che sta rivoluzionando il settore grazie ad innovazione, creatività ed ecletticità, presenta ad Eicma 2019 il suo modello di punta: Eolo.

Il mantra che accompagna questo nuovo design é “Born in the Wind”. Un segno particolare ed un dettaglio non trascurabile, da cui deriva anche il nome del casco, la cui sagoma è stata sviluppata nel tunnel del vento.

Eolo è il casco sport touring che ha tutte le caratteristiche per fidelizzare gli appassionati di moto consapevoli che il casco non è solo un accessorio. Leggero, estremamente comodo nonostante il suo design aggressivo e la sua anima guerriera. Grafiche di nuova generazione, tra cui l’iconica Synoptic, nate dal connubio tra Graphic Design e ricerca lifestyle, e la cui cura fanno di V Helmets un player originale ed inedito. Il casco non è un accessorio, è un oggetto che protegge la tua vita ed anche un simbolo di stile e personalità.

Un’aerodinamicità assoluta, provata in ogni situazione avversa, che azzera turbolenze e rumori. Dotato di sistema V-Klima System, Eolo è il compagno perfetto in ogni situazione climatica. Il campo visivo non è mai stato così pieno, grazie al design ed all’alta qualità dei materiali ottici, inclusa la visiera da sole. Gli interni sono foderati da un tessuto composto da Coolmax e Lycra che assicura un comfort senza pari. La chiusura è immediata pur mantenendo il più alto livello di sicurezza.

V HELMETS si presenta ad Eicma con questo modello che rappresenta in pieno la filosofia del brand e ne attesta il carattere innovativo e le ambizioni rivoluzionarie. Insieme ad Eolo il brand presenterà la sua gamma completa di caschi e le loro straordinarie grafiche: Il racing con Hurricane, il touring con Zephir, lo street con Ghibli, il modulare con Sharki, il cross con Taku, l’off-road con Kona, il city con Feng e Breeze, il cafè racing con Chopper.

