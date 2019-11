Timberland – Presentata Iconic ’80s: il modello Chukka torna con una capsule dedicata [GALLERY]

Timberland presenta Iconic ’80s. Torna in scena l’immortale modello Chukka con una capsule collection dedicata

Un ritorno alle radici dell’archivio Timberland per ristampare un grande classico. Torna in scena l’immortale modello originale Chukka Newman 1973 firmato Timberland come protagonista di Iconic ‘80s, una capsule collection interamente dedicata alla celebrazione di un’epoca in cui il brand ha lasciato il proprio segno e di uno stile distintivo, quello del “paninaro”.

Un tuffo nel passato per recuperare un design intramontabile da ridisegnare in chiave urbana seguendo il chiaro messaggio della nuova campagna Nature Needs Heroes lanciata dal brand, sempre attento alle tematiche ambientali. Iconico ed essenziale è infatti realizzato in pregiata pelle proveniente da conceria sostenibile classificata Silver da LGW ed ancora più impermeabile grazie alla tecnologia brevettata Timberland Dry.

Ogni singolo dettaglio su questo Chukka vintage è come un tempo: dal logo originale sulla linguetta, alla scelta degli occhielli e delle colorazioni. I lacci sono in PET riciclato al 100% ricavato da bottiglie di plastica mentre la fodera, sempre in PET riciclato al 50% è confortevole, traspirante ed ecosostenibile.

Disponibile per lui, lei e per i bambini è proposto nei classici colori Timberland: marrone ambrato e beige giallo.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE