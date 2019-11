Timberland – Lancia la collezione Respect Nature: innovazione ed eco-consapevolezza [GALLERY]

Innovazione ed eco-consapevolezza guidano l’ispirazione della collezione abbigliamento Respect Nature di Timberland

Seguendo il tema generale ‘Nature Needs Heroes’, la collezione abbigliamento di Timberland per l’AI19 abbraccia la tesi secondo cui la terra ha un disperato bisogno di eco-crociati e Timberland è pronta a fornire il proprio contributo.

La collezione Respect Nature è il luogo nel quale lo sviluppo di prodotti innovativi incontra caratteristiche altamente tecnologiche. Dove prestazioni di elevato livello si combinano con la sensibilità verso le tematiche ambientali. Questa è una nuova collezione di capispalla, creata per essere pronta a tutto: neve, freddo, pioggia, vento. Sempre importante l’impegno nei confronti della natura che si concretizza attraverso l’utilizzo di bottiglie di plastica riciclata, impedendo così che finiscano nelle discariche o negli oceani.

I nuovi materiali alternativi offrono le stesse prestazioni della piuma, hanno la stessa consistenza, scaldano come la piuma e, per molti versi, sono anche migliori. Gli isolamenti senza piuma infatti sono igienici, ipoallergenici, traspiranti, lavabili in lavatrice e 100% sostenibili.

Timberland disegna così una collezione di capispalla tecnicamente avanzata, formulata per resistere a condizioni meteorologiche estreme, dove la consapevolezza sostenibile diventa elemento prioritario. I capi della collezione “Respect Nature” presentano design eleganti e moderni, caratteristiche ergonomiche, dettagli impermeabili e utilizzano soluzioni di isolamento sintetiche e riciclate all’avanguardia che consentono ai capi di adattarsi a diverse temperature. Tra i modelli principali figurano Therma Range, Neo Summit e Nordic Edge.

La giacca Therma Range appartiene alla famiglia di quei capi performanti che si sono adattati all’ambiente urbano. La tecnologia infatti è quella di una giacca da sci reinterpretata per la città grazie ad uno stile minimal tono su tono. Il doppio strato DryVent è pensato per resistere perfettamente all’acqua e al vento mentre la tecnologia Thermore® Thermal Booster è un’imbottitura intelligente che aumenta il calore quando la temperatura scende. Il bomber Neo Summit è una versione semplificata del piumino che lo rende un capo affidabile, essenziale ma completo. Uno stile casual che non rinuncia alla funzionalità. L’imbottitura WARMER PRIMALOFT, composta da piume in fibra, lo rende resistente alle intemperie facendo di Neo Summit la prima vera alternativa al piumino d’oca contro il freddo e la pioggia. La composizione è 100% in poliestere riciclato. Nordic Edge è infine la combinazione perfetta tra dettagli di ispirazione urbana e tecnologia prettamente funzionale. Pensato per proteggere dalle temperature più rigide questo parka è dotato di imbottitura Thermore Ecodown in fibre riciclate da bottiglie in PET. Il cappuccio in pelliccia rigorosamente sintetica è staccabile.

