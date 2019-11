Tennis, è tempo di vacanze: Tsitsipas sceglie il freddo dell’Islanda, Medvedev, Osaka e non solo volano al caldo [GALLERY]

Da Federer a Tsitsipas, passando per il nostro Fognini: tennisti in vacanza dopo un’annata stremante, pronti a ripartire nel 2020

La stagione tennistica si è di fatto conclusa con la Coppa Davis vinta dalla Spagna di Rafa Nadal. Adesso i tennisti si concederanno un meritato stop al termine di un’annata davvero faticosa, prima di tornare ad allenarsi in vista della nuova stagione che si attende essere scoppiettante. I giovani rampanti hanno dimostrato d’essere pronti a sottrarre lo scettro del tennis mondiale a Federer, Nadal e Djokovic, con Tsitsipas che ha già dato dimostrazione di forza vincendo le ATP Finals. Il greco ha scelto il freddo per le sue vacanze, l’Islanda è stata la meta scelta negli ultimi giorni dal vincitore delle Finals. Il “deluso” Medvedev invece si è recato al caldo per rifocillarsi dopo la spedizione londinese non certo soddisfacente dopo la splendida stagione giocata dal russo. Passando ai nostri colori, Fognini si sta rilassando in quel di Barcellona giocando a golf. Insomma, ognuno ha scelto la propria meta in base ai propri gusti, ma tutti i tennisti in questa fase della stagione hanno optato per un stop totale prima di ripartire in un grande 2020.

