Una stella realizzata con 3 milioni di Swarovski per l’Albero di Natale del Rockfeller Center di New York [GALLERY]

Per il secondo anno, l’albero di Natale del Rockefeller Center sarà decorato con lo straordinario design architettonico di Libeskind, con 3 milioni di cristalli Swarovski

Per il secondo anno, l’albero di Natale del Rockefeller Center di New York City sarà sormontato dalla stella di cristallo Swarovski disegnata dal famoso architetto Daniel Libeskind. Libeskind’s Star, che ha debuttato con grande successo nel 2018, è composto da 3 milioni di cristalli Swarovski abbaglianti su 70 punte illuminate. La forma geometrica asimmetrica e asimmetrica della Swarovski Star mette in mostra l’innovativa tecnologia Swarovski, che pesa 900 libbre e misura 9-foot 4 pollici di diametro. Questa visione della stella delle vacanze è di Daniel Libeskind, noto per opere architettoniche come il Master Plan per il World Trade Center, il Museo Ebraico di Berlino e altro ancora. Simbolo brillante della gioia delle vacanze, la Swarovski Star si diffonde in tutta New York con un messaggio di speranza, unità e pace.

Una replica in scala della Swarovski Star sarà esposta anche nel Rockefeller Center, consentendo ai visitatori di ammirare gli intricati dettagli e la precisione artigianale per cui Swarovski è famosa. La Stella sarà accompagnata da un pop-up al dettaglio dove i visitatori potranno acquistare articoli Swarovski stagionali, tra cui una collezione di ornamenti disegnati da Libeskind.

Nadja Swarovski, membro del Comitato Esecutivo Swarovski, ha commentato: “Siamo entusiasti di innalzare la Swarovski Star con Daniel Libeskind al Rockefeller Center per le vacanze del 2019. Questo design iconico risplende in tutta New York City con un messaggio di pace e gioia per tutti”.

