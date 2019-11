Superfutura – Le esclusive chunky sneaker autunno-inverno di Moaconcept [GALLERY]

Moaconcept presenta Superfutura le esclusive chunky sneaker fall winter 2019

Moaconcept Superfutura. Le chunky sneaker sono senza alcun dubbio il trend meglio accolto dagli appassionati di sneaker internazionali. Le Moaconcept Superfutura rientrano a pieno titolo in questo segmento e sono state accolte da protagoniste dai trend setter di questa fenomenale ed eclettica industry.

Proposte per la Donna, le Superfutura vanno dai make up total white a quelli più eccentrici, con dettagli laminati, inserti animalier o con utilizzo di tessuto bouclé. Le suole oversize in gomma ultraleggere forniscono il massimo comfort pur consentendo le maxi dimensioni di questi modelli divenuti i nuovi must have del brand.

Una collezione di forte impatto che affianca la main collection Master of Arts, la linea identitaria e fondante del successo di Moaconcept nel mondo. Le Moaconcept Superfutura sono in vendita nei migliori retailer internazionali e su www.moaconcept.com

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE