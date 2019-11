Silent Yachts presenta 80 Tri-Deck: il più spazioso catamarano elettrico solare [PREZZO e FOTO]

Silent-Yachts, l’innovativa azienda austriaca che produce i primi catamarani per la produzione di energia solare oceanica al mondo, è lieta di presentare il Silent 80 Tri-Deck, il suo modello più spazioso fino ad oggi

Il nuovo yacht è una variante dell’ammiraglia Silent-Yachts, il popolare Silent 80, cinque di questi sono stati venduti già molto prima dell’imminente lancio del 2020. La principale differenza della versione Tri-Deck è il salone panoramico climatizzato sul flybridge.

“Siamo felici che ai nostri clienti piaccia l’ammiraglia da 80 piedi, ma abbiamo pensato di poter fare un altro passo avanti con il nuovo modello“, ha affermato Michael Köhler, fondatore e CEO di Silent yYchts. “La sky lounge aggiuntiva è uno spazio molto conveniente e aiuta a prolungare il periodo di utilizzo della barca. Lo spazio extra in cima estende le aree sociali a bordo, offrendo allo stesso tempo nuove opportunità in termini di layout“.

Vantaggio di layout e spazio extra

Il Silent 80 Tri-Deck è disponibile con una sky lounge sul ponte superiore o un enorme fly deck di 90 m², che può essere progettato come “ponte del proprietario” con una vasta suite privata e vista a 360 gradi e una terrazza.

C’è un salone di circa 60 m² sul ponte principale, che beneficia di un’enorme larghezza di 10,95 m, con una cucina interna, un salone e una zona pranzo. Il ponte inferiore è dotato di 4-6 cabine ospiti e 1-2 cabine equipaggio. Tutte le cabine offrono cuccette doppie o matrimoniali e tutte le teste includono una doccia separata. Altri layout sono disponibili su richiesta.

Poiché non esiste una vera sala macchine perché lo yacht è a energia solare, il Silent 80 Tri-Deck ha il garage più grande della categoria. “C’è abbastanza spazio per un tender lungo 4,5 metri, un’auto anfibia e un giroscopio su galleggianti, il che è abbastanza impressionante per uno yacht di lunghezza inferiore a 24 m“, commenta Michael Köhler.

L’interno del SILENT 80 Tri-Deck è completamente personalizzabile a livello di superyacht. Poiché l’eredità di Silent-Yachts riguarda l’essere verde ed ecologico, lo yacht è principalmente decorato con materiali leggeri e riciclabili che rispettano l’ambiente.

Efficienza e prestazioni

Allo stesso tempo, la soluzione Tri-Deck non influisce sulle prestazioni. Il nuovo modello sarà in grado di raggiungere i 16 nodi con la più potente combinazione di motori elettrici e fare fino a 100 miglia nautiche al giorno a velocità di crociera senza bruciare un solo litro di carburante.

Lo yacht utilizza una propulsione elettrica silenziosa per una portata illimitata senza rumore, fumi o vibrazioni, è autosufficiente e praticamente esente da manutenzione.

Il nuovo Silent 80 Tri-Deck è un catamarano elettrico solare oceanico che utilizza la propulsione elettrica silenziosa per una portata illimitata senza rumore o fumi e vibrazioni minime. È autosufficiente e praticamente esente da manutenzione. Il catamarano è dotato di una coppia di motori elettrici (80 kW ciascuno in una versione standard e fino a 250 kW ciascuno nella versione più avanzata).

“Tuttavia, la missione di questo yacht non è focalizzata sulla velocità. Offre un’autonomia totale senza carburante, fumi, scarichi o rumore. Il sistema funziona in modo abbastanza semplice e praticamente senza necessità di manutenzione”, ha affermato Michael Köhler.

Il prezzo base del nuovo Silent 80 Tri-Deck è di 4.92 milioni di euro.

