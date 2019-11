La sexy Pampita si scaglia contro Maxi Lopez, l’intervento è a favore di Wanda Nara: “mi vergognerei di…”

Pampita si scaglia contro Maxi Lopez: le durissime parole della modella e conduttrice argentina

La famiglia Icardi-Nara-Lopez fa sempre discutere: il triangolo argentino è tra i più discussi del mondo del calcio, per via delle dichiarazioni, delle frecciatine e dei gesti discutibili. Qualche settimana fa Maxi Lopez ha dato scalpore con delle affermazioni contro la sua ex moglie: “perdono Mauro? Lo ringrazio, per aver portato via Wanda“.

Una dichiarazione che non è passata inosservata e che ha scatenato anche la reazione focosa della sexy modella e conduttrice televisiva Carolina Pampita Ardohain: “mi vergognerei di avere i soldi in banca e di non darli ai miei figli. La verità è che i bambini non lo sanno: non guardano la TV, non seguono la rete, non guardano nulla ma è per te. Devi dormire con la coscienza pulita. Se sono i tuoi figli, li hai messi al mondo in modo consensuale, con amore, con desiderio e ciò è quello che gli spetta, perché glielo neghi? Il commento è totalmente infelice. Orribile, orribile. Una donna che amava, che ha sposato, con cui ha avuto così tanti figli. È strano. Dimentichi tutti gli anni in cui eri lì e avevi i vestiti stirati, il cibo pronto, tua moglie che partoriva, l’allattamento? Non capisco, è stato cancellato dalla sua memoria … Non puoi parlare così della madre dei tuoi figli”, ha affermato con disprezzo.

