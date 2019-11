Scaramaz – Come nasce l’idea dell’amplificatore a zero impatto ambientale per gli smartphone [GALLERY]

Come nasce lo Scaramaz: l’idea nasce da un’esigenza: ascoltare musica, radio, video sullo smartphone… …così è nato Scaramaz!!!!

Racconta l’inventore, il Maestro d’Arte Fabrizio Crescentini di Rimini: “tutto è partito da un disegno che è diventato una bozza fatta con l’argilla per poi passare al modello fatto in gesso e rigorosamente a mano. La tecnica è quella del colaggio, dove puoi cambiare la forma dell’argilla, prima liquida (barbottina), che colata dentro i nostri stampi in gesso, viene formata fino a diventare uno Scaramaz!

Prima va essiccato per almeno 24 h, poi rifinito e levigato tutto a mano, con l’ausilio di strumenti manuali, spugna e acqua. Il passaggio successivo è quello della cottura, in un forno alimentato a gas, fino ad una temperatura di 1000 gradi, questo avviene in un lasso di tempo che va da 24 a 30 h.

A questo punto lo Scaramaz è in biscotto, è così che si chiama l’ argilla cotta una sola volta, da qui si decide di che colore farlo, quindi smaltato per immersione in smalti all’acqua atossici e apiombici e infine cotti nuovamente in forno a 970 gradi, questa volta in un forno elettrico, alimentato da un’ impianto fotovoltaico da 20 kw posto sul nostro capannone, quindi a zero impatto ambientale, perché è questa la filosofia di Scaramaz, non vuole consumare ed inquinare, è un’ amplificatore passivo.

Cosa vuole dire??? Vuol dire che non consuma niente per amplificare il suono del tuo telefonino: niente fili, niente batterie, niente connessioni.”

Scaramaz! E’ proprio così che si chiama!

In dialetto romagnolo significa

Confusione, ed è proprio quello che fa!

Basta inserire lo smartphone nella fessura,

e grazie alla sua forma “Naturale”, il suono

viene potenziato fino ai 12 Decibel!

Non ha bisogno di cavi, elettricità, batteria o

Wireless, ma solo della Musica del tuo telefono.

E’ perfetto per tutti i modelli di Smartphone.

Scaramaz è Rispetto per l’Ambiente! 100% Green.

Solo terra, acqua e “sole”: per cuocerlo, viene

utilizzato un impianto alimentato da pannelli solari,

pertanto, a zero impatto ambientale!

Scaramaz è un ‘Idea ed un Brevetto 100% Made in Italy

ed è realizzato completamente a mano da Maestri d’Arte!

La forma ricorda quella di un vecchio grammofono e il suono

è pura Magia!

Ogni sua “imperfezione” è la garanzia della sua artigianalità.

Scaramaz è Design! Raffinato, elegante, originale.

Lo puoi acquistare nei migliori negozi di arredo ed

oggettistica in tutta Italia o online.

Scaramaz è Colore! Scaramaz è Festa! Non solo un amplificatore

Ma un’Idea Regalo “Unica ed Originale”. Scegli il tuo

Modello e il tuo Colore preferito nella vasta gamma disponibile!

Brevetto Europeo di Design depositato n. 005778529

www.scaramaz.com

