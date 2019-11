Save The Duck – Presentata la collezione Luck9 dei piumini animal-friendly: animo fashion e impronta outdoor [GALLERY]

Save the Duck presenta la collezione autunno-inverno 2019/20 Luck9

SAVE THE DUCK®, brand di piumini animal-friendly, presenta nella collezione Fall Winter 19.20 LUCK9 con un animo fashion e un’impronta outdoor. Il tessuto in nylon di alta qualità che viene usato per i piumini Save the Duck garantisce leggerezza e morbidezza. È realizzato con materiali ultraleggeri, è resistente, impermeabile e protegge dal vento. Come tutti i capi realizzati dell’azienda, l’imbottitura è PLUMTECH® , un’innovativa ovatta che nasce dall’esigenza di ricreare la sofficità della piuma animale pur conservando i vantaggi di un’imbottitura termica tecnologica. Inoltre, assorbe l’umidità e si asciuga rapidamente. LUCK9 è disponibile in diverse varianti di colore.

D3809W LUCK9

Save The Duck dà una interpretazione fashion di uno dei suoi basici, creando così un nuovo caposaldo del Brand. Questo è un giubbotto che ha tutte le caratteristiche per risultare protagonista: il materiale lucido e morbido, la trapunta alta e gli accessori grintosi lo rendono estremamente moderno e di tendenza.

D3809W LUCK9 Colore: Alpine Green

Prezzo al pubblico consigliato: 249 €

Tessuto in 100% nylon molto leggero e compatto dalla mano morbida e rotonda. Ha ottime performance antivento, grazie alla sua costruzione ad alta densità. Il suo particolare finissaggio gli conferisce un aspetto serico e luminoso. Certificazione OEKO-TEX®.

D3128M LUCK9 Un piumino puffy con cappuccio, corto e molto comodo. La trapunta orizzontale è in tessuto LUCK9, per dare un tocco di luce all’autunno. Il giubbotto perfetto per un look urban.

D3128M LUCK9 Colore: Evening Blue

Prezzo al pubblico consigliato: 249 €

Tessuto in 100% nylon molto leggero e compatto dalla mano morbida e rotonda. Ha ottime performance ‘antivento’, grazie alla sua costruzione ad alta densità. Il suo particolare finissaggio gli conferisce un aspetto serico e luminoso

