Nuova Audi RS Q8, il top di gamma della famiglia Q è pronto a stupire: l’eleganza di una coupé e la versatilità di un SUV [GALLERY]

Nuova Audi RS Q8, tutto ciò che c’è da sapere sull’auto top della gamma Q in arrivo nei saloni nel primo trimestre del 2020

Nuova Audi RS Q8 è il top di gamma della famiglia Q. Coniuga le performance Audi Sport, l’eleganza di una coupé e la versatilità di un SUV. La straordinaria potenza di 600 CV si accompagna all’elevata efficienza garantita dal sistema mild-hybrid a 48 Volt. “Per la prima volta nei 25 anni di storia dei modelli Audi RS, abbiamo realizzato un SUV coupé con il DNA di un’autentica sportiva”, afferma Oliver Hoffmann, Amministratore Delegato di Audi Sport GmbH. “Grazie al V8 benzina biturbo, Audi RS Q8 è il top di gamma della famiglia Q”.

V8 4.0 TFSI: da 0 a 200 km/h in 13,7” e sistema mild-hybrid a 48 Volt

Il V8 4.0 TFSI di nuova Audi RS Q8 eroga 600 CV e 800 Nm di coppia. Quest’ultimo valore pressoché costante in un ampio range: da 2.200 a 4.500 giri/min. Il SUV coupé by Audi Sport scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, che diventano 13,7 secondi per raggiungere i 200 km/h. La velocità massima è autolimitata elettronicamente a 250 km/h. Optando per il pacchetto Dynamic plus, a richiesta, è possibile toccare i 305 km/h.

Il V8 4.0 TFSI, forte della sequenza d’accensione 1-3-7-2-6-5-4-8, è caratterizzato da un sound unico, possente e sportivo, sul quale il conducente influisce grazie al sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select. L’impianto di scarico sportivo RS con terminali neri, a richiesta, garantisce un’esperienza acustica ancor più emozionante.

Grazie alla rete di bordo principale a 48 Volt, il V8 biturbo coniuga straordinarie prestazioni ed elevata efficienza. L’alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) costituisce il cuore del sistema mild-hybrid (MHEV). Nelle fasi di decelerazione possono essere recuperati sino a 12 kW di potenza: questa energia viene immagazzinata in una specifica batteria agli ioni di litio, da cui viene successivamente veicolata ai dispositivi integrati nella rete di bordo. Qualora il conducente rilasci il pedale dell’acceleratore a velocità comprese tra 55 e 160 km/h, Audi RS Q8 è in grado – in funzione del programma di marcia selezionato mediante l’Audi drive select – di avanzare per inerzia “in folle” o di veleggiare a motore spento per un massimo di 40 secondi. Non appena il conducente preme nuovamente l’acceleratore, l’RSG riavvia il motore in modo più rapido e progressivo rispetto a un motorino di avviamento tradizionale. La modalità start/stop è attiva già a partire da 22 km/h. Nella guida di tutti i giorni, la tecnologia MHEV riduce i consumi fino a 0,8 litri ogni 100 chilometri.

Al contenimento dei consumi contribuisce in modo decisivo la tecnologia COD (cylinder on demand) che disattiva i cilindri 2,3, 5 e 8 ai carichi medi e ridotti, disattivando le fasi d’iniezione e accensione e chiudendo le valvole di aspirazione e scarico. Nel funzionamento a 4 cilindri, la fasatura dei cilindri attivi viene adeguata in funzione della nuova mappa d’erogazione, così da ottenere il massimo rendimento, mentre le camere di combustione inattive vedono i pistoni muoversi senza dissipazioni d’energia. Non appena viene premuto con decisione il pedale dell’acceleratore, i cilindri “spenti” tornano attivi.

Il possente 8 cilindri a V appannaggio di RS Q8 è abbinato alla trasmissione tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia, ottimizzata negli innesti, e alla trazione integrale permanente quattro. In condizioni di marcia ordinarie, il differenziale centrale autobloccante ripartisce la coppia secondo il rapporto 40:60 tra avantreno e retrotreno. In caso di perdite d’aderenza, la maggior parte della spinta viene trasferita verso l’assale che garantisce una superiore trazione: in funzione delle condizioni di guida, fino a un massimo del 70% all’avantreno e fino all’85% al retrotreno.

Affrontando le curve con piglio sportivo, la gestione selettiva della coppia sulle singole ruote, un’intelligente funzione software che affianca la trazione quattro, frena in misura minima le ruote interne alla traiettoria, prima ancora che queste perdano aderenza, consentendo al differenziale di trasferire la spinta alle ruote con il grip migliore. Per un comportamento di marcia ancor più dinamico, la trazione quattro può essere integrata dal differenziale sportivo posteriore, a richiesta. Il differenziale sportivo distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, a vantaggio del contenimento del sottosterzo e dell’agilità della vettura. Tramite il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select, il conducente può modificare la strategia d’azione del differenziale sportivo.

Assetto RS: sospensioni pneumatiche, sterzo integrale e cerchi in lega da 22” di serie

Le sospensioni a cinque bracci sono realizzate in massima parte mediante elementi in alluminio. Nuova Audi RS Q8 è caratterizzata da carreggiate di 1.692 mm all’avantreno e 1.696 mm al retrotreno. Le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension RS, di serie, si avvalgono di ammortizzatori regolabili dalla taratura specifica. In funzione delle condizioni di guida e del programma di marcia selezionato dal conducente, l’assetto della vettura varia fino a un massimo di 90 mm.

Un ulteriore elemento tecnico di pregio è costituito dalla stabilizzazione antirollio attiva. Un compatto motore elettrico, collocato in corrispondenza di ciascuno degli assali, gestisce l’azione dei due segmenti della barra stabilizzatrice. Durante la guida in rettilineo, i segmenti della barra antirollio vengono separati, con una conseguente attenuazione delle sollecitazioni cui è sottoposto il corpo vettura in presenza di strade sconnesse e un sensibile incremento del comfort. Se, invece, il conducente adotta uno stile di guida sportivo, le semibarre vengono unite, così da ridurre al minimo il coricamento laterale di RS Q8. La stabilizzazione antirollio attiva è integrata nella rete di bordo a 48 Volt e funge da sistema di recupero dell’energia grazie all’azione dei motori elettrici.

Il pacchetto Dynamic plus, a richiesta, oltre all’incremento della velocità massima a 305 km/h include la stabilizzazione antirollio attiva, il differenziale sportivo e i freni carboceramici. Di serie, Audi RS Q8 adotta lo sterzo integrale. L’assale posteriore, nello specifico, mediante un sistema a vite e tiranti trasversali vede le ruote sterzare – a bassa velocità – in controfase rispetto a quelle anteriori fino a un massimo di cinque gradi. Diversamente, ad andatura media ed elevata, le ruote posteriori sterzano fino a un massimo di 1,5 gradi nella stessa direzione di quelle anteriori, a vantaggio della stabilità della vettura.

Tramite il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, il conducente può modificare il carattere di RS Q8. Sono previsti otto programmi: comfort, Auto, dynamic, efficiency, allroad, offroad e le modalità specifiche RS, liberamente configurabili, denominate RS1 ed RS2, attivabili direttamente mediante il tasto “RS MODE” al volante. L’Audi drive select influisce sull’erogazione del motore, la logica di gestione del cambio, lo sterzo integrale, l’assetto, il differenziale sportivo (qualora presente), il sound allo scarico e il rendimento del climatizzatore.

Di serie, nuova Audi RS Q8 adotta cerchi in lega a 10 razze a stella da 22 pollici, equipaggiati con pneumatici 295/40. A richiesta, sono disponibili ruote in lega da 23 pollici a 5 razze a Y in diverse tonalità.

L’impianto frenante RS si avvale di dischi autoventilanti e forati da 420 mm di diametro all’avantreno e 370 mm al retrotreno sui quali agiscono pinze verniciate in nero, di serie, o in rosso, a richiesta. I freni carboceramici, optional, prevedono dischi anteriori da 440 mm di diametro e posteriori da 370 mm. Le pinze possono essere rifinite in grigio, rosso o blu.

Look RS: impronta a terra maggiorata e spoiler al tetto

Grazie all’imponente single frame ottagonale, corredato della specifica cornice RS – di serie nel colore grigio Manhattan – e alla griglia a nido d’ape RS in nero lucido, nuova RS Q8 può contare su di un frontale eccezionalmente grintoso. Il carattere muscolare del SUV coupé Audi Sport è ulteriormente sottolineato dalle generose prese d’aria laterali in nero lucido e dal blade in alluminio opaco.

La linea discendente del tetto e gli incisivi blister quattro in corrispondenza dei passaruota rafforzano l’impatto visivo di RS Q8. L’impronta a terra risulta più ampia di 10 mm all’avantreno e di 5 mm al retrotreno grazie ai passaruota maggiorati. Le cornici dei passaruota sono in tinta con la carrozzeria, mentre le longarine sottoporta RS sono verniciate, di serie, in grigio Manhattan. Nella zona posteriore spiccano lo spoiler al tetto RS, cha accentua i valori di deportanza al retrotreno, l’estrattore dedicato e i terminali di scarico ovali.

Nuova Audi RS Q8 è disponibile in nove tinte carrozzeria, delle quali otto metallizzate o a effetto perla. Di serie, le calotte dei retrovisivi esterni sono color alluminio, a richiesta in tinta carrozzeria, in nero o in carbonio. I pacchetti look nero e look carbonio portano in dote finiture specifiche per la cornice del single frame, i blade, l’estrattore e, limitatamente al pack carbonio, la fascia luminosa tra i gruppi ottici posteriori. A richiesta, con i pacchetti look nero e look carbonio, gli anelli Audi e i loghi RS sono verniciati in nero lucido. Ulteriori possibilità di personalizzazione sono garantite dal programma Audi exclusive.

L’illuminazione della strada è affidata a proiettori a LED di serie, a richiesta a LED Matrix RS bruniti. Questi ultimi corredati degli indicatori di direzione dinamici: allo sbloccaggio e al bloccaggio delle porte realizzano un’affascinante scenografia. La fascia luminosa posteriore, delimitata nella parte inferiore da una superficie in nero lucido (di serie), collega i gruppi ottici enfatizzando l’impronta a terra della vettura.

Interni RS: tasto RS MODE e finiture sportive

L’architettura volutamente minimalista dell’abitacolo si armonizza alla perfezione con il concept dei comandi. I principali elementi per la gestione delle funzioni vettura sono costituiti da due ampi touchscreen, cardine del sistema MMI touch response, con feedback acustico e tattile. Il display superiore, inserito in un’ampia superficie nera, una volta spento risulta pressoché invisibile in virtù del look black panel. Grazie al layout specifico RS, il conducente può richiamare mediante lo schermo superiore alcune informazioni legate alla dinamica di guida quali la temperatura dell’olio motore e del liquido di raffreddamento, i valori massimi di accelerazione laterale e la pressione/temperatura degli pneumatici. Indicazioni pressoché integralmente replicabili mediante l’Audi virtual cockpit che, grazie a degli indicatori specifici, fornisce informazioni anche in merito all’erogazione di potenza e coppia, alla pressione di sovralimentazione e ai tempi sul giro. Un apposito indicatore suggerisce al guidatore il passaggio alla marcia superiore in prossimità dell’intervento del limitatore. L’head-up display, a richiesta, si avvale di grafiche e indicatori specifici RS.

I sedili sportivi rivestiti in pelle Nappa e Alcantara sono caratterizzati dalla punzonatura RS. A richiesta, sono disponibili le sedute sportive RS in pelle Valcona traforata con impuntura a nido d’ape, punzonatura RS e funzioni ventilazione e massaggio. I pacchetti design RS rosso e grigio portano in abitacolo un tocco di colore e una dose aggiuntiva di sportività: la corona del volante, la cuffia del selettore del cambio e le protezioni per le ginocchia lungo il tunnel sono in Alcantara con cuciture a contrasto. Ulteriori possibilità di personalizzazione sono legate alla scelta degli inserti in carbonio, in radica grigia o in alluminio.

Il volante sportivo, rivestito in pelle traforata, è appiattito nella parte inferiore e corredato sia dei bilancieri RS sia dei comandi multifunzione. Tra questi spicca il pulsante RS MODE grazie al quale il conducente può richiamare immediatamente i nuovi programmi RS1 ed RS2 dell’Audi drive select. All’interno dell’abitacolo, i loghi RS ed RS Q8 impreziosiscono il volante, i sedili e i battitacco anteriori retroilluminati. All’apertura delle portiere viene proiettato al suolo il logo Audi Sport.

Sportiva e al tempo stesso versatile, RS Q8 può contare sul divanetto a tre posti scorrevole in longitudine (di serie). Abbattendo gli schienali, la capacità di carico raggiunge i 1.755 litri.

Oltre 30 sistemi di assistenza alla guida

Nuova Audi RS Q8 può contare su di un’ampia gamma di tecnologie d’assistenza alla guida e dotazioni hi-tech in materia d’infotainment e connettività, così da coniugare massima sportività e fruibilità nell’utilizzo quotidiano. Sono, ad esempio, disponibili oltre 30 sistemi ausiliari, tra i quali spiccano il sistema di assistenza alla guida adattivo, l’assistenza agli incroci, gli avvertimenti al cambio di corsia e per l’avvicinamento al cordolo dei marciapiedi oltre alle telecamere perimetrali.

L’infotainment MMI plus con MMI touch response, di serie, utilizza per il trasferimento dati lo standard LTE Advanced e integra un hotspot WLAN. La navigazione propone suggerimenti intelligenti per le destinazioni in base ai tragitti effettuati, tenendo conto delle esperienze precedenti e delle condizioni del traffico. Il calcolo del percorso viene effettuato online mediante i server di HERE, provider di servizi di navigazione e cartografici. Se il collegamento dati si interrompe, il sistema passa alla guida a destinazione on-board, sempre attiva. Le funzioni Audi connect integrano la navigazione, conferendole una capacità previsionale. In Italia, nuova Audi RS Q8 sarà disponibile presso le Concessionarie nel corso del primo trimestre 2020.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE