Nissan – Lego presenta la versione in mattoncini dell’iconica GT-R Nismo [GALLERY]

LEGO® Speed Champions Nissan GT-R NISMO rende omaggio alla leggendaria supercar giapponese. Il set sarà disponibile da inizio 2020

Dall’invenzione della ruota LEGO® nel 1962, le auto sono diventate le protagoniste di migliaia di set LEGO, oltre che dei giochi di tutto il mondo, conquistando così uno spazio importante nel cuore e nella mente di milioni di bambini. Oggi LEGO Group e Nissan hanno presentato un modello che omaggia una delle supercar giapponesi più iconiche, la Nissan GT-R NISMO. Si tratta della prima collaborazione in assoluto tra LEGO e una casa automobilistica giapponese.

La riproduzione LEGO è stata svelata dall’Amministratore Delegato di LEGO Group, Niels B. Christiansen, e dall’Executive Vice President di Nissan, Asako Hoshino, nella giornata odierna presso la sede centrale della casa automobilistica, a Yokohama.

Niels B. Christiansen ha spiegato: “Oltre a regalare un’esperienza di gioco e di costruzione unica e divertente, speriamo che il modello incoraggi i bambini a chiedersi cos’è l’ingegneria e come vengono realizzati gli oggetti della vita di tutti i giorni. Proprio come gli ingegneri hanno lavorato decenni al perfezionamento del design e delle prestazioni di quest’auto, i bambini durante il gioco costruiscono, smontano e rimontano, stimolando e sviluppando abilità fondamentali quali creatività, flessibilità, problem solving e pensiero critico. La nostra missione è spronarli a diventare i costruttori di domani.”

Asako Hoshino ha affermato: “Nissan GT-R e il brand LEGO sono celebri in tutto il mondo e appassionano persone di tutte le età, siamo onorati di essere il primo produttore giapponese di automobili ad avviare una collaborazione con LEGO Group. La passione per le auto di molti dei nostri clienti Nissan deriva da quella che avevano da bambini per la costruzione di automobili LEGO. Con questa collaborazione, tutti possono diventare ‘takumi’, il maestro artigiano giapponese specializzato nell’assemblaggio di GT-R. Inoltre quest’anno ricorre il 50° anniversario di questo modello e quale modo migliore di celebrarlo se non condividendo la GT-R con gli appassionati di Nissan e LEGO di tutto il mondo?”

Gli inconfondibili fanali posteriori ricreati con i mattoncini

La LEGO Speed Champions Nissan GT-R NISMO sarà disponibile in tutto il mondo a partire da gennaio 2020. Si tratta di uno dei primi set a tema Speed Champions in uscita nel 2020 e sarà il 25% più grande rispetto ai set degli anni precedenti. La riproduzione della GT-R NISMO, realizzata con 298 mattoncini LEGO, reinterpreta gli articolati dettagli dell’auto da corsa originale in un modello LEGO relativamente piccolo, questo ha posto il team di progettazione LEGO guidato da Chris Stamp di fronte a una sfida molto interessante.

“Nella serie LEGO Speed Champions cerchiamo sempre di inserire nuovi tipi di auto da corsa e, quando ci siamo concentrati sul drifting e sulle competizioni, la Nissan GT-R, e in particolare la nuova GT-R NISMO, era in cima alla nostra lista dei desideri. L’autenticità per noi è un elemento essenziale, perciò abbiamo dedicato molto tempo a sperimentare diverse tecniche di costruzione per ricreare alla perfezione i fari posteriori, uno dei dettagli maggiormente riconoscibili dell’auto. Sono davvero soddisfatto del risultato finale.”

Hiroshi Tamura, Chief Product Specialist di Nissan per GT-R – meglio noto come “Mr. GT-R” – ha dato la sua approvazione alla versione in scala della vettura: “La GT-R è entrata a far parte della mia vita all’età di 10 anni. Lavorare con LEGO Group è stato come tornare alla mia infanzia e riscoprire perché quest’auto è così speciale per me; inoltre l’attenzione al dettaglio di LEGO Group rispecchia a pieno il modo di lavorare dei nostri specialisti.”

Nel corso dell’evento di oggi, accanto alla LEGO Speed Champions Nissan GT-R NISMO non poteva mancare la GT-R NISMO 2020. Il modello GT-R attuale è il più estremo e performante nella storia di Nissan e vanta paraurti anteriore e posteriore, tetto, bagagliaio e spoiler posteriore in fibra di carbonio; parafanghi anteriori in fibra di carbonio con speciali bocchette per l’aria; nuovi pneumatici e cerchi ultraleggeri; trasmissione e sospensioni calibrate; freni Brembo in carbonio e nuovi turbocompressori.

