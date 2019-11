New Era presenta la collezione Expedition, in collaborazione con The North Face [GALLERY]

New Era e The North Face presentano la collezione Expedition

New Era, l’autentico marchio di lifestyle prossimo a celebrare i suoi 100 anni di eredità sportiva, svela la sua prima collaborazione con il marchio leader dell’outdoor, The North Face. Attraversando il ponte tra streetwear e giacche performance, i due brand si uniscono per lanciare un iconico pack di cappellini in onore di una delle più grandi imprese nella storia dell’arrampicata.

Scalato per la prima volta nel 1953, l’Everest si trova tra il Nepal e il Tibet, con il confine internazionale che attraversa direttamente la vetta. Per celebrare la prima ascesa storica e fare riferimento alla posizione speciale dell’Everest tra le due nazioni, New Era ha sviluppato due expedition patch uniche per decorare la nuova collezione. Tradizionalmente usate come souvenir o segnapunti per un’ascesa riuscita, le patch mostrano sia la traduzione nepalese che tibetana dei nomi tradizionali dati alla montagna – rispettivamente Sagamartha e Chomolungma.

Ispirata al campo base dell’Everest e all’escursione stessa, la collezione composta da sei cap – già iconici – è realizzata coi seguenti modelli: due 59FIFTY, due Snapback 9FIFTY, un 9FORTY, un TWENTY9 e un Trucker regolabile. Ogni modello è decorato dalle esclusive expedition patch insieme alle originali e audaci colorazioni e al materiale in nylon resistente all’acqua che ricorda le giacche indossate da coloro che hanno scalato l’iconica montagna.

La collezione Expedition è disponibile dal 14 novembre su www.neweracap.eu.

