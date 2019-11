New Era – Berretti, cappelli e tanto altro per affrontare il feddo: la nuova collezione inverno 2019/20 [GALLERY]

New era presenta la nuova collezione inverno 2019/20, per sopravvivere alle temperature gelide che si avvicinano sempre più

Il freddo è arrivato? Niente paura! New Era ha studiato una linea di berretti e cappelli specifica per l’inverno: una collezione di apparel e headwear dal look sportivo e iconico con loghi oversize e fodere interne in pile, adatte anche alle condizioni più estreme. Oltre al logo corporate New Era e alle squadre iconiche della lega baseball americana MLB, troviamo anche un cappellino 9 FORTY e un bucket hat realizzati in tessuto Gore-Tex – perfetti per le giornate di pioggia.

La collezione sarà disponibile nei negozi e online sul sito neweracap.eu dal 11 novembre 2019.

