Nautica – Presentato il nuovo Coastal 10, in mare dalla prossima estate [GALLERY]

Coastal Boat presenta il nuovo Coastal 10: in mare dalla prossima estate

Più spazio per gli ospiti, locali interni ampliati e un nuovo arredamento più curato e moderno. Coastal Boat presenta il nuovo Coastal 10. L’imbarcazione del cantiere italiano, che si è affidato per la progettazione a Francesco Guida, ha un forte legame con il modello che va a sostituire e che ancora oggi è molto apprezzato dai clienti di Coastal Boat. Innovazione sì, insomma, ma senza dimenticare la storia di un marchio che nel corso degli anni s’è rafforzato fino a divenire uno dei riferimenti in Italia nel segmento dei gommoni.

Il nuovo Coastal 10 si presenta volutamente senza il T-Top. Aumenta lo spazio per gli ospiti nei passaggi, sul divano e sul prendisole di poppa. Un RIB pensato per la vita Mediterranea, caratteristica che è possibile riscontrare su tutti i tipi di Coastal. Il locale bagno, ora più ampio, ha un nuovo arredamento molto curato.

Coastal 10 ha una motorizzazione massima di 800 cavalli per velocità superiori alle 70 miglia orarie, grazie a una carena potente e stabile in ogni condizione meteo. È completamente personalizzabile e già ordinabile per la prossima estate 2020.

Raffaele Lettieri, presidente di Coastal Boat, afferma: “Credevamo fosse arrivato il momento per un restyling del nostro modello di punta, il 10. Per la progettazione ci siamo affidati come sempre all’enorme esperienza e professionalità di Francesco Guida, che ha dato vita a un gommone più bello, ampio e al passo con i tempi. I nostri clienti sono molto affezionati a questo tipo di imbarcazione e ci chiedevano una barca più moderna ma nel segno della tradizione, con il nuovo Coastal 10 siamo certi di aver colto nel segno”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE