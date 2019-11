Mr Gabs: la nuova linea per l’uomo contemporaneo [GALLERY]

Nasce Mr. Gabs: la nuova linea versatile e pratica per l’uomo contemporanea



Una linea versatile e pratica dedicata all’uomo contemporaneo e che si destreggia tra i vari appuntamenti quotidiani. La versatilità, l’ironia di Gabs danno vita ad una serie di accessori dal forte contenuto stilistico in termini di design, trasformabilità e uno sviluppo ottimale degli interni.

Mr. Gabs incarna uno stile moderno e funzionale alle esigenze dell’uomo urbano. Fanno così il loro ingresso in collezione backpack e reporter che si distinguono per l’efficiente organizzazione interna attraverso anche la presenza di un pratico porta-tablet in neoprene, removibile e reso più giocoso dalla stampa con grafica ‘Gabs’, dettaglio che viene proposto anche esternamente dove viene inserito il logo in blu.

La trasformabilità rappresenta poi una parola chiave nel linguaggio Mr. Gabs come nel caso della briefcase che si trasforma nello zaino. I tessuti scelti per la realizzazione riflettono il carattere di praticità degli accessori, viene infatti utilizzato il nylon e il polyestere gommato con zip waterproof e dettagli in ecopelle che ne impreziosiscono le finiture. Una collezione pratica e dinamica che si adatta alla perfezione sia agli impegni di lavoro che quelli del tempo libero. Completano poi la linea accessori di piccola pelletteria come portafogli, portacarte e cinture.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE