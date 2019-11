MotoGp – Valentino Rossi innamorato di Lukaku-Lautaro e della F1: il Dottore gioioso e simpatico su Instagram [FOTO]

Valentino Rossi gioisce per le sue grandi passioni: le speciali Storie Instagram del Dottore

La stagione 2019 di MotoGp è terminata: Marc Marquez ha conquistato il suo ottavo titolo Mondiale, lasciandosi alle spalle in classifica Andrea Dovizioso e Maverick Vinales. Il 2019 di Valentino Rossi non è stato invece troppo brillante, ma il Dottore spera che nel 2020 la Yamaha riesca a fare lo step necessario per tornare competitivo.

Intanto, il nove volte campione del mondo ritrova il sorriso con altre passioni: il calcio e la Formula 1. Valentino Rossi ha infatti condiviso nelle sue Storie Intagram due foto speciali. La prima riguardante la sua Inter: “Che coppia! forza Inter“, ha scritto a corredo di una foto di Lautaro Martinez e Lukaku, in riferimento alla vittoria di ieri in Champions League. “Dove è il volante? F1 Vibes“, ha poi aggiunto in una foto che lo ritrae seduto su un aereo con un casco in testa.

