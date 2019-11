Moto – Ducati Diavel 1260: l’icona del design italiano al Salone del Mobile di Shanghai

Ducati presente tra le eccellenze italiane del Salone del Mobile a Shanghai. Premiato con il prestigioso “Red Dot Design Award 2019” nella categoria “Best of the Best”, il Diavel 1260 arriva anche sul mercato cinese

Presso lo Shanghai Exhibition Centre, dal 20 al 22 novembre 2019, è in svolgimento la quarta edizione del Salone del Mobile.Milano Shanghai. L’evento, cresciuto negli anni per risonanza e prestigio, è oggi un’importante vetrina delle eccellenze italiane per quanto riguarda design, stile e creatività.

Tra i marchi italiani che partecipano al Salone c’è anche Ducati, che non poteva avere occasione migliore per presentare il Diavel 1260 al mercato cinese. Il Diavel 1260, indiscussa icona di stile, premiato con il prestigioso “Red Dot Design Award 2019” nella categoria “Best of the Best”, sta già ottenendo i consensi del pubblico del Salone del Mobile, così come dei media cinesi.

Il Salone del Mobile.Milano Shanghai rappresenta un’occasione prestigiosa per rinforzare ulteriormente il link tra Ducati e le eccellenze del design italiano. Un palcoscenico ideale per il Diavel 1260, destinato a un mercato in costante crescita e con un grande potenziale per la casa motociclistica di Borgo Panigale.

Potente e muscoloso, il nuovo Diavel 1260 unisce le prestazioni di una maxi-naked all’ergonomia di una muscle cruiser. Il suo design ricercato reinterpreta lo stile Diavel in chiave contemporanea e integra alla perfezione il motore Testastretta DVT 1262 da 159 CV, vero cuore pulsante di questa moto. La facilità di guida rende inoltre il Diavel 1260 la moto perfetta per l’utilizzo nelle grandi metropoli urbane.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE