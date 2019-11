MonteNapoleone District, lusso sfrenato nel cuore di Milano: al via la’Christmas Shopping Experience’Â 2019

Da ieri ha preso il via a Milano la ‘Christmas Shopping Experience‘ 2019 di MonteNapoleone District.Per il decimo anno, si sono accese le luci del grande albero di Natale in piazzetta Croce Rossa e le luminarie che, fino al 7 gennaio, daranno alle vie del lusso quel tocco speciale che di anno in anno sta allineando Milano alle metropoli mondiali. Giochi di luci e decori lungo le vie Montenapoleone, Verri, Sant’Andrea, Borgospesso, Bagutta e San Pietro all’Orto che si alternano a lampadari di luce con sfere di pino e alle decorazioni in via Santo Spirito con steli ornati da fiamme di luce e da boule in pino verde ben si armonizzano con le caratteristiche di questa antica strada. Per il sesto anno, poi, MonteNapoleone District porta le luminarie anche in zona Ponte Lambro e, per la prima volta, in piazza Selinunte.

Grazie a MonteNapoleone District, che rappresenta oltre centocinquanta Global Luxury Brand, passeggiare sotto #Natale nel Quadrilatero della moda diventa sempre più un evento coinvolgente, che conferma l’impegno dell’associazione nel creare contenuti culturali, che rendono lo shopping milanese una esperienza unica.

Milanesi e turisti possono ammirare lungo via Montenapoleone la mostra, patrocinata dal Comune di Milano, “E lucevan le stelle…”, dieci riproduzioni delle più belle tavole illustrate tratte dalla graphic novel Tosca di Sara Colaone. La mostra si inserisce all’interno del palinsesto di Prima Diffusa, progetto del Comune di Milano che porta la Prima della Scala del 7 dicembre in tutta la città quale inno all’opera lirica di Giacomo Puccini. L’iniziativa è parte del progetto Opera Atlas curato da Biagio Scuderi, direttore artistico dei progetti speciali di Cose Belle d’Italia, società che opera e investe nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle.

“Vogliamo che anche a Milano si respiri quell’atmosfera speciale che rende le più importanti città a livello internazionale, da Londra a Parigi a New York, meta dello shopping natalizio” afferma Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District. “Da anni lavoriamo con il Comune e gli hotel cinque stelle lusso della città per migliorare la percezione di Milano come destinazione turistica di alto livello in ogni momento dell’anno. Per la decima ‘Christmas Shopping Experience’ abbiamo deciso di animare le vie del Quadrilatero con addobbi e iniziative, come la mostra legata alla Prima Diffusa della Scala, senza dimenticare la solidarietà. Oltre ad illuminare le vie coinvolte dall’associazione, riconfermiamo poi il nostro impegno nella valorizzazione delle zone periferiche della città con luminarie dedicate“.

Nell’esclusiva Suite Verdi del Grand Hotel et de Milan, ieri si è tenuta anche la originale conferenza dal titolo “Le buone maniere del Natale” nella quale Samuele Briatore, presidente dell’Accademia Italiana Galateo, ha offerto un percorso insolito sul bon ton delle feste, tra tradizione e convenzione, forma e sostanza, dando preziosi suggerimenti su come trasformare un dono nel regalo perfetto e la tavola natalizia nel luogo dell’accoglienza.

Alla presenza delle autorità cittadine, la Fanfara del III Reggimento Carabinieri di Lombardia, ha sfilato lungo via Montenapoleone suonando i più bei canti natalizi fino a piazza Croce Rossa dove è stato acceso il grande albero di Natale, un Abete Nordmanniana di 15 metri addobbato a festa con uno scintillante gioco di luci e un prezioso vaso, realizzato con lastre del pregiato marmo Calacatta Vagli® caratterizzato da venature dorate, di cui Apuana Lavorati, giovane realtà nel settore lapideo del comprensorio Apuo-Versiliese, possiede l’esclusiva. Progettato da Charmitaliastudio di Forte dei Marmi, grazie ad una particolare illuminazione a led, offrirà un suggestivo ed emozionante effetto visivo, anche al calar del sole.

Nel palinsesto della ‘Christmas Shopping Experience‘ di MonteNapoleone District anche l’evento solidale a favore di CBDIN Onlus, associazione attiva dal 1930 e da sempre a fianco del Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Il ricavato della pesca di beneficenza è stato interamente devoluto alla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta per la parziale copertura di un progetto di riabilitazione neurocognitiva che la Onlus milanese considera di grande importanza nell’ottica del miglioramento della qualità della vita e della degenza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. L’evento si è tenuto in occasione del consueto cocktail di Natale al Ristorante Caruso del Grand Hotel et de Milan dove è stato allestito un corner con eccellenze gastronomiche lombarde, organizzato grazie al supporto tecnico di ERSAF, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.

L’attenzione al design, che insieme alla moda rappresenta una delle eccellenze del made in Italy, caratterizza la ‘Christmas Shopping Experience‘ 2019. Per tutto il periodo natalizio, grazie alla consolidata collaborazione con Audi, partner storico del distretto da sei anni, via Montenapoleone ospiterà le più recenti novità della gamma dei quattro anelli. Oltre ad Audi Q3 Sportback, il primo SUV coupé compatto del Brand, in cui stile e funzione si fondono in una perfetta sintesi di bellezza e tecnologia, il pubblico potrà scoprire la nuova Audi RS Q3 Sportback, l’inedito SUV coupé compatto high performance che, con i suoi 400 CV di potenza, coniuga prestazioni eccezionali e fruibilità quotidiana.

Passeggiando lungo la via si potranno anche ammirare alcune esposizioni che sottolineano il valore estetico del design:

a catturare l’attenzione dei passanti, la teca di Acqua Valverde , ‘water partner’ di MonteNapoleone District, vedrà, al centro di una tavola finemente imbandita, una ruota panoramica insieme a pezzi di alcuni prestigiosi marchi dell’art de la table promettendo di stupire tutti con un’interpretazione originale del tema del Natale;

, ‘water partner’ di MonteNapoleone District, vedrà, al centro di una tavola finemente imbandita, una ruota panoramica insieme a pezzi di alcuni prestigiosi marchi dell’art de la table promettendo di stupire tutti con un’interpretazione originale del tema del Natale; per far sognare grandi e piccini, l’esposizione “White Dream” di raffinati oggetti di design realizzati in marmo Statuario da Sa.Ge.Van Marmi, specializzata nella produzione di lastre ottenute dai tipici marmi bianchi e colorati della Cava Calocara A-102 di Carrara, racconterà, come in una favola, l’incontro del bianco del #Natale con il bianco del marmo.

Il periodo natalizio a Milano diventa una esperienza da vivere a tutto tondo confermandosi un rito per i milanesi e una sorpresa per quanti scelgono di trascorrere qualche giorno in città, grazie anche alla partnership con gli hotel 5 stelle lusso del centro che garantiscono ai turisti e alla clientela, straniera ma non solo, delle boutique l’ospitalità più raffinata. Una proposta che arricchisce il programma del Comune di Milano e che rende il capoluogo lombardo meta dello shopping più esclusivo anche a Natale.